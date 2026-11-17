不少民眾外出旅遊入住飯店或汽車旅館時，都相當重視房間的衛生與清潔，尤其毛巾、浴巾、杯子及浴缸等設備，更是許多人在意的地方。近日有網友在Threads發文，詢問曾從事飯店業的人員，是否有什麼「絕對不會主動告訴客人的事」，沒想到貼文曝光後，釣出大批自稱具有飯店工作經驗的網友分享業界內幕，從房間清潔、設備使用到櫃檯接待都有，引發熱烈討論。

原PO發文表示，想知道飯店業是否有「不會主動告知客人的秘密」，也透露自己入住飯店時，習慣自備毛巾。貼文一出，不少網友將焦點放在房務清潔，提醒民眾入住時要特別留意房內用品。

有從業人員直言，「房間地毯從來沒有洗過，超噁心」、「毛巾浴巾其實很髒」、「做過5星級房務的路過…浴缸絕對不要去使用，你絕對不知道他用擦浴缸的擦布擦過哪些地方」、「枕套會更換但抱枕套不會」、「漱口杯有用酒精擦過就很不錯了，不然平常只有抹布跟清水擦整樓的杯子」、「房務會拿客人用過的毛巾、浴巾擦浴室everywhere」。

不過，也有人替飯店業者緩頰，表示大型及連鎖飯店的毛巾通常會送交專業洗滌業者處理，並非所有旅宿都有相同的清潔問題。

除了一般飯店，汽車旅館的特殊設備也成為討論焦點。有過來人透露，情趣設備「八爪椅」可能只是用抹布簡單擦拭，貴妃椅也有類似情況，清潔程度令人擔憂，甚至有人直言是否殘留異味，可能只能靠房客自己的鼻子判斷。

除了衛生問題，也有網友分享飯店櫃檯的特殊經驗，「房卡失效通常是櫃檯做錯了，不是什麼跟手機錢包放在一起消磁了」、「給免費提升房型，因為剛好沒有空房間」、「我們提供給客人的額外東西有過百種，但你要問才有」、「以前待過不少汽車旅館，很多汽車旅館櫃檯的電話其實只要按個幾個鍵，就可以聽到房間內的聲音了」。