不少台灣民眾到日本旅遊，都會挑選當地人氣伴手禮回來分送親友、同事，不過有網友卻發文徵求「難吃的日本伴手禮」，希望找出不受歡迎的日本土產。沒想到貼文曝光後，引發大批網友熱烈討論，東京香蕉（Tokyo Banana）、福岡小雞饅頭、京都生八橋等知名伴手禮紛紛被點名，意外掀起一場日本土產地雷大盤點。

原PO在Threads發文表示，通常到日本旅遊，都會買當地的土產回來分送親朋好友，不過這次想換個方向，不打算尋找好吃的零食，反而想知道有哪些難吃的伴手禮可以推薦，並率先點名京都傳統甜點「生八橋」，引起網友熱議。

許多人對於「生八橋」的評價相當兩極，部分網友表示，無法接受肉桂特殊的香氣與味道，建議不喜歡肉桂的人直接避開，但也有不少人力挺，認為外皮帶有麻糬般的軟糯口感，搭配甜餡相當美味，甚至有人特地請代購回購，直言是日本必買伴手禮。老饕則推薦不同口味，認為挑對口味就能改變印象。

此外，知名伴手禮東京banana也多次被點名，不少網友認為香氣過於濃烈，還帶有人工香精味，加上甜度偏高，吃過一次就不想再買，「難吃伴手禮？當然是東京banana」、「從來沒買過，不懂它在紅什麼，一靠近就一股濃到不行的化學香蕉味」、「那個味道我不行，寧願吃香蕉」、「投東京banana，不便宜又有色素香味」。

除了上述品項，網友也陸續分享自己的地雷清單，「小雞饅頭」、「小雞饅頭就可愛而已，沒有任何用處」、「紅芋塔不知道好吃在哪？」、「金楚糕，覺得好乾」、「岡山名產吉備糰子，你可以不吃，但一定要分同事吃」、「南國柚子軟糖！還是我不懂吃嗎？」、「小瓦煎餅...那硬度跟味道吃過一次後驚恐萬分」、「沖繩雪鹽餅乾吃不懂，脆友說必吃的赤福也不懂」。