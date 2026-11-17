台灣吃到飽餐廳選擇豐富，一名女網友好奇，頂級富豪是否會選擇吃到飽餐廳用餐？沒想到貼文引來不少人分享親身經歷。有人透露，認識的富豪家庭甚至會直接包月，把吃到飽當成日常晚餐；也有餐廳前員工表示，曾看過富豪、貴婦到店裡用餐，卻不是忙著夾取各種餐點，而是悠閒喝咖啡、吃沙拉和甜點，待約半小時就離開。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期和老公討論，身價10億資產以上階級的人，會去吃到飽餐廳用餐嗎？老公認為富豪應該還是會去，但她則認為不會，也想不到這些富豪會在什麼情況下前往？

貼文一出後，不少網友分享自身經驗，指出「有看過貴婦在微風旭集，一個人拿了一盤甜點、一杯咖啡，吃完就直接走人」、「會！但是他們就是下來吃個飯而已，我曾在buffet打工，有那種有錢的人來吃個飯悠哉悠哉的，大概半小時就走了」、「認識一個阿姨，她老公是房地產公司老闆，她經常去吃吃到飽，只是不像一般人一樣狂塞猛塞，她會坐在那邊喝咖啡、吃點沙拉、甜點，滑手機就離開」、「親戚身價300億up，有一起去吃吃到飽，但是不會吃到飽」、「百億以上，吃到飽是他們的自助餐，吃完30-50分鐘就離開嘍！」。

由於吃到飽餐廳菜色琳瑯滿目，從生魚片、現切牛排到各式甜點應有盡有，不少饕客更抱著「吃回本」的心態，專挑高單價食材下手。本站曾報導，美食作家林承彥分享，吃到飽餐廳都有一個看似不起眼的角落，擺放著裝滿地瓜、玉米、芋頭等食材的大蒸籠，讓他相當好奇，究竟都是哪些人在吃這一區的食物？

對此，許多家長表示，帶著年幼孩子到吃到飽餐廳用餐時，蒸五穀雜糧區簡直是救星，因為食材調味清淡，也方便依照孩子的飲食需求挑選，不必另外準備餐點，「我們家小孩一歲半到兩歲左右，可以被玉米困住很久很久，這些絕對都是育兒友善食品」、「有寶寶的家庭就會找這種餐廳，不用另外準備嬰兒食物」、「吃原型食物的寶寶很需要」、「有小小孩時很方便，原味蒸蔬菜，健康」，還有人大讚「蒸玉米筍很好吃」，認為這一區不僅方便育兒，也能讓大人吃得開心。