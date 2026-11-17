不想在家門口遇到鄰居，竟讓不少人養成出門前先「偵查」的習慣。一名網友分享，自己每次準備外出前，都會先靠近大門聽聽外頭有沒有動靜，確認鄰居已經離開，才敢放心開門。貼文曝光後吸引超過2萬人按讚，也讓許多有相同困擾的民眾忍不住分享自身經驗。

這名網友在社群平台「Threads」上傳一張迷因圖，畫面中一名男子雙手撐著大門、低頭靠近門邊，彷彿正仔細觀察門外情況，確認鄰居是否已經離開。他表示，這根本就是自己每次出門前的日常，總要先等鄰居離開，才有勇氣踏出家門。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「我也是耶！出門前還會先聽一下外面的動靜」、「真的欸！我也是這樣」、「門都開一半，聽到鄰居準備開門的聲音馬上關門」、「不想要開門就有人跟我打招呼」、「不想尬聊」、「明明我先踏出門，但聽到開門聲會秒速回房內的me」。

此外，還有網友回應「大門遠遠看見鄰居在等電梯，我一秒背向他滑手機假裝忙碌」、「我有一次要出門沒注意鄰居在外面等電梯，他聽到我開門聲音急急忙忙走逃生梯下樓」、「真的不想搭同一台電梯」、「看到有人在等電梯會故意走很慢，讓他先搭」。

而除了這些與鄰居互動的事務，俗話說「千金買房、萬金買鄰」，若遇到壞鄰居、惡鄰居真的會讓人頭痛。本站曾報導，一名女網友分享，每次倒完垃圾去買晚餐時，都會遇到三樓的男鄰居，起初不以為意，直到某次對方竟然跟她搭訕，還想要LINE聯絡，讓女網友驚覺自己早已被跟蹤。

對此，多數網友都建議原PO立刻搬家，回應「找男友來陪妳倒垃圾給他看到，不然就是完全當他空氣不回應他，再來就是搬家」、「這個跟蹤騷擾已經造成不舒服了，搬家、找男友or男性友人陪同，最好是找那種很壯、臉看起來不好惹的！千萬要好好保護自己」、「如果只是租屋的話，最好趕快搬家」、「我建議直接搬走，真的！寧願麻煩一點，也不要讓自己暴露在危險的地方」、「手機出門開錄影功能、保護自己，建議快搬走，要不然就是先請別人陪妳回家」。