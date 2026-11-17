丹丹漢堡近期推出消費抽獎活動，單筆消費滿169元就有機會抽中最大獎「這餐免費」。一名女網友分享，近期到丹丹漢堡消費，整筆訂單金額5008元，結帳時竟幸運抽中最大獎，讓她相當驚喜。貼文曝光後，也讓不少網友驚呼這可能是看過金額最高的免單。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期在丹丹漢堡用餐，結帳金額為5008元，店員告知現在有抽獎活動，沒想到竟意外獲得整單免費的最大獎，讓她直呼「班級聚餐是丹丹請的」，還特地曬出消費明細，紀念這次幸運經驗。

事實上，丹丹漢堡推出「招牌一亮0元有望」活動，至2027年1月21日止，單筆消費每滿169元可獲得1次抽獎機會，滿338元則有2次，以此類推；獎項採通通有獎形式，除了最大獎「這餐免費」，還有品牌限定LED小燈箱盲盒及指定商品6折優惠券等。

貼文一出後，不少網友都表示「天啊！運氣也太好了」、「好神！買到5000多元還免單」、「目前看過最大單免費的」、「5千多元就這樣免費」、「超幸運，超大單」、「賺爛」、「真的很幸運，有扶老太太過馬路」、「哇～好運當頭」。

南部超人氣速食「丹丹漢堡」不只餐點有特色，價格也相當親民，是不少觀光客到南部必吃的名單之一。本站曾報導，一名網友好奇，為什麼在行動支付這麼普及的時代，丹丹漢堡卻始終只收現金？

對此，多數網友都點出關鍵原因，回應「刷卡要被抽手續費啊，利潤會降低」、「推出行動支付的話，東西就會漲價了啊，傻傻的」、「給第三方手續費=漲價，店家不想給第三方抽錢很合理」、「要手續費啊，而且南部人沒什麼在行動支付，都用現金居多」、「抽成會反映到價格，吃得就不是粗飽，是尊榮了」、「餐飲業利潤很薄，不想再被抽手續費」。