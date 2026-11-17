台北西門町老字號小吃「天天利美食坊」近日在日本社群平台X引發討論！日本網友@hata_____boy（はたボーイ）11月13日曬出香煎荷包蛋與店面照，表示第5次造訪台北才首度朝聖，驚呼「這到底是什麼？也太好吃了吧！」，瀏覽數破300萬，隨即引來另一名日人@SEA__chiken（つな）轉發狂讚，直言每次赴台必吃，更稱讚「人生中吃過最美味的食物」，該貼文也突破百萬次瀏覽。

@SEA__chiken網友更補充貼出「醬油荷包蛋加滷肉飯」的特寫照片，熟門熟路地寫出叮嚀「台灣美食太多，不可貪心點大碗，點小碗就好，不然其他東西都吃不下」、「但一定要加蛋」，還有日人笑稱是因為ChatGPT推薦才去吃。這樣的推崇也引起臉書粉專「魚漿夫婦」的轉貼，指出該店在日本美食網Tabelog拿下3.5高分，好奇詢問台灣網友是否真有這麼神。

貼文曝光後立刻引出大批台灣老饕揭密，有網友指出曾問過日本友人，發現天天利受日人狂愛的關鍵在於「沒加八角」，完全命中日本人味蕾。不過在地人對用餐環境評價兩極，有人直言「這間店從小開到大，但髒髒舊舊的」、「內用很擠，外帶比較好吃」，也有網友幽默笑稱「舊舊髒髒的才好吃，還要加一點阿嬤的獨家手指秘方」。

從日本旅客眼中大推的「人生第一美味」，到台灣人心中充滿草根氣息的日常小吃，一碗平價的滷肉飯與煎荷包蛋，再度顯現出台日飲食習慣和文化的有趣差異。