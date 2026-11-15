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他曝台北愛心餅乾多年維持50元太佛心 定價原因藏暖意

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市府轉運站周邊有身心障礙者販售愛心手工餅乾，一包50元的價格引發網友討論。 聯合報系資料照
台北市府轉運站周邊有身心障礙者販售愛心手工餅乾，一包50元的價格引發網友討論。 聯合報系資料照

物價連年上漲，台北市府轉運站周邊卻有一款手工餅乾，多年來仍維持一包50元的價格。一名網友在Threads上分享，自己突然發現，當地身心障礙者販售的愛心餅乾似乎一直沒有漲價，忍不住感嘆「2026年了，這價格根本大發慈悲…」。

原PO表示，市府轉運站附近經常能遇見販售愛心手工餅乾的人員，熟悉的「大哥哥、大姐姐」招呼聲，讓不少經過的民眾留下印象。令他驚訝的是，即使近年生活開銷增加，餅乾依舊維持一包50元的價格，與其他商品的漲價情況形成對比。

貼文曝光後，許多網友表示自己也是常客，有人留言「餅乾好吃～經過有時間停留都會買」，也有人推薦巧克力口味、巧克力杏仁脆皮餅乾，認為味道值得購買。另有網友提到，購買餅乾也能增加販售者與外界互動的機會，因此經過時常會停下來支持。

至於餅乾為何能長期維持50元，曾有人向熊米屋的陪伴員詢問，得知定價可能與販售者練習金錢計算有關。由於一包50元、兩包100元較容易換算，能讓參與販售的人員練習收款及找錢。該網友並稱，面對成本上升，業者會調整每包餅乾的片數，而非直接提高售價。

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