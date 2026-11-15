日本客來台狂掃伴手禮 戰利品赫見「小心地滑、董事長室」標示牌

台灣伴手禮不只有鳳梨酥、太陽餅！一名熱愛台灣的日本旅客近日在Threads分享，11月再度來台展開9天8夜旅程，除了走訪台北、宜蘭礁溪，還帶回滿滿一大批戰利品。沒想到購物清單除了零食、糕餅，竟出現「小心地滑」警示牌、「董事長室」門牌、藍白拖及塑膠袋等日常用品，讓台灣網友看傻眼，直呼「原來這些也是伴手禮」，貼文吸引超過25萬次瀏覽。

這名日本旅客在Threads發文表示，11月再次來台旅遊9天8夜，前半段在台北逛街購物，後半段則前往礁溪享受溫泉。他透露，這次努力尋找上回台灣網友推薦的伴手禮，不過大約只找到一半，笑稱自己的尋寶之旅還會持續，並預告明年2月將再次造訪台灣。

從他分享的照片可見，戰利品幾乎鋪滿整張床，包含樂事洋芋片、乖乖、義美小泡芙、OREO餅乾、台西農會烤玉米餅乾，以及鳳梨酥、牛軋糖、宜蘭奕順軒糕點等各式零食。此外，還有吉伊卡娃悠遊卡、台灣特色紀念品、襪子、衣服及生活用品，品項相當豐富。

不過，最吸引網友目光的，反而是黃色「小心地滑」警示牌、「內有惡犬」、「董事長室」及「自動門」標示牌，還有傳統藍白拖、迷你塑膠袋與鐵湯匙。許多台灣網友忍不住笑說「這一區好在地」、「原來小心地滑、迷你袋、董事長室是伴手禮」、「藍白拖被你拍得好有質感」。

面對網友好奇，他解釋，這些都是日本沒有、具有台灣特色的物品，買回去是希望即使身在日本，也能隨時感受到台灣。至於「自動門」標示，他打算貼在家中門上，笑稱門當然還是手動的；而夢寐以求的「小心地滑」警示牌，則是先憑衝動買下，至今還沒想到實際用途。

另外，有網友好奇為何連塑膠袋都要買，他表示日本的塑膠袋比較容易破，自己一直覺得台灣塑膠袋很好用。至於藍白拖，則是因為上次買的尺寸太小無法穿，這回特地重新購入較大的尺寸。

面對滿床戰利品，也有人好奇究竟如何帶回日本。他透露，這次善用93公升大行李箱及隨身包包，搭配30公斤託運、15公斤手提行李額度，總算成功將所有物品帶回家。對於台灣網友熱情推薦，他也表示，每次來台灣都能發現新的驚喜，希望未來繼續把台灣的美好帶回日本。