好市多蛤蠣濃湯喝不到了？前員工分享煮法：加3配料在家就能煮

好市多（Costco）熟食部的蛤蠣濃湯是不少會員熟悉的餐點，近期卻從賣場菜單上消失，改由新品鮑魚粥接替。一名網友因為太想念這款濃湯，曾買罐頭回家嘗試料理，卻始終煮不出記憶中的味道，於是上網求助，沒想到貼文吸引超過143萬次瀏覽，還有自稱好市多前員工的網友現身分享做法，提醒煮濃湯時不必另外加水。

一名網友在Threads上發文，表示自己一直很喜歡好市多的蛤蠣濃湯，雖然先前曾購買罐頭自行烹煮，成品卻總覺得少了熟悉的風味，忍不住詢問其他人究竟該怎麼煮，才能重現賣場熟食部的味道。

貼文引起不少會員共鳴，有人留言「這個真的很好喝」，也有人發現原本常去的門市已經買不到，驚訝表示「還以為是汐止店沒賣，原來到處都沒賣了喔」。不過，對於濃湯的評價也並非一致，有網友認為早期的味道比較好，也有人坦言過去喝過後並不喜歡。

討論中，一名自稱曾在好市多工作的女子分享，想在家煮出類似風味，可以將蛤蠣濃湯罐頭與牛奶混合，再加入蛤蜊、培根碎增添口感，牛奶比例則依個人喜好調整，過程中不需要額外加水。這項做法引起不少人興趣，紛紛追問應該使用哪一款罐頭，但該名網友未進一步說明品牌或品項。

其他網友也分享自己的料理經驗，建議在罐頭濃湯中加入牛奶及喜歡的配料，若想讓味道更濃郁，還可以添加少量松露醬。另有人詢問罐頭是否仍有販售，表示已經在線上找不到相關商品。

至於熟食部為何不再販售蛤蠣濃湯，好市多回應，餐飲品項會依照季節及時令進行調整，希望提供會員不同的口味選擇，接替的新品鮑魚粥也將陸續在全台賣場推出。至於蛤蠣濃湯未來是否重新上架，業者表示熟食部商品會不定期更換，目前尚無法確定。