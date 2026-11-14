走300公尺就有一家！他嘆1種店人潮消失 網揭關鍵：浪費錢

夾娃娃機店曾在全台掀起開店熱潮，如今部分店面卻傳出人潮明顯減少，連主打夾零食的大型機台店也出現冷清景象。一名網友好奇，娃娃機產業是否又將迎來一波倒閉潮？貼文曝光後引發討論。

這名網友在PTT以「娃娃機零食場也開始倒閉了嗎？」為題，指出近期看到有人分享，現在玩夾娃娃機的人似乎變少了，就連主打夾零食的店面也乏人問津，讓他擔心業者是否又要面臨一波倒閉潮。

這名網友也提到，近期實體零售業，從大型百貨商場到夜市攤販，似乎都能感受到店家的經營壓力。

貼文一出後，不少網友都表示「根本就夾不太到的關係吧」、「零食成本低還設定難夾」、「因為都變得很難夾了」、「浪費錢的地方，沒幾分鐘100塊不見」、「夾都夾不到有什麼娛樂」、「這東西就是要給人情緒價值的，調這麼難夾」、「因為店家要防那些很會夾的人 導致一般人更夾不到，浪費錢誰要玩」。

不過，不少人喜歡玩夾娃娃機，除了享受夾取的樂趣之外，也想試試手氣看看能不能夾到好物，而業者為了吸引客人，也會在娃娃機內放入各種稀奇古怪的物品。一名網友分享，自己在夜市發現一台夾娃娃機，裡面放的竟然是「離婚協議書」和「本票」，讓他相當訝異。

對此，網友全笑翻回應「還沒離過婚的都不知道去哪找這個吧」、「台灣來說，很符合時事與實用」、「這台主，一定是個有故事的人」、「夾回去會引發革命吧」、「直接買不是更快嗎？」、「要離婚還要夾一下」、「台灣什麼都能夾，就差股票沒得夾」、「離婚這麼累」、「這應該要10元保夾，離婚率太高了」、「離不離婚看運氣了」。