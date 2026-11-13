黃仁勳緋聞連環爆！網見2外遇對象「共同點」 內行曝職場這部門最多

輝達創辦人兼執行長黃仁勳因與黃樂婚外情鬧得沸沸揚揚，更因此請辭下台，甚至傳出與輝達醫療保健事業部副總裁鮑爾（Kimberly Powell）也有婚外情，以往愛家的好形象一夕崩壞。台灣網友看出端倪，好奇黃樂與鮑爾都是已婚身分，質疑黃仁勳是不是對人妻感興趣？

有網友在PTT發文表示，看到黃仁勳的兩位外遇對象黃樂、鮑爾都已經結婚，而且還專挑熟女，不免好奇他是因為工作太忙，加上職場環境中比較好接觸到，還是說有特別的愛好？甚至還有人發文詢問「老闆跟女員工偷情是正常的嗎？」通常不是都會避開自己員工，女員工和老闆有一腿不會覺得很怪嗎？

貼文一出，有內行人解釋職場各自有婚姻但混在一起的情況超多，主要是因為雙方各自有家庭要顧，不用花太多時間、各取所需，而且只要其中一個人出事，另一個人也會遭殃，因此雙方不會亂講話，有不愉快也不會鬧大。

他還說這樣的女生在事業上很會幫男的交際應酬，因此在飯局上，周遭的人其實都很清楚他們是什麼關係，「一般職場上其實也不少，尤其是業務部門」。

其他網友則表示，「又是人妻」、「有錢就會有人倒貼過來了，這叫各取所需」、「是男人就會想偷吃，差別在有沒有本錢」、「一堆自己貼過來，難免會有落入陷阱的」、「根本正常，老闆有錢直接貼上去了好嗎？一堆老闆選助理根本選妃」、「各取所需照顧好就沒事，也別被對手抓把柄」、「多的是你不知道的事」。