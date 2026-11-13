快訊

職場版無間道？會計為摸透查帳流程 考進國稅局鑽研7年才回鍋

他們成最大苦主！輝達進入後黃仁勳時代 GPU恐遭邊緣化迎蕭條期

聽新聞
0:00 / 0:00

不用等萬聖節…超商店員曝「上班鬼故事」 同業有感：真的會這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的超商服務多元，也深獲民眾依賴，但店員常常遇到不少莫名其妙的「怪事」。圖／AI生成
台灣的超商服務多元，也深獲民眾依賴，但店員常常遇到不少莫名其妙的「怪事」。圖／AI生成

台灣超商店數多，民眾生活上也十分依賴超商服務，店員更無時無刻會遇到各式各樣的客人及突發狀況。有一名超商女店員分享上班時遇到的各種事件，例如被客人叫阿姨、沒人時自動門卻打開、結帳交班時少錢等等，讓她直呼根本就是「超商鬼故事特輯」，也讓不少同業很有感「真的會這樣」。

原PO在Threads發文，分享上班時常遇到的7種狀況，例如：「不到30歲還是狂被叫阿姨」、「身上的筆永遠會不見」、「番薯機上的石頭會莫名消失」、「門口的雨傘會無限繁殖」、「明明沒客人，但自動門會自己打開」、「結機（交接班時清點收銀機現金）的時候少錢」、「明明要換班了，但同事憑空消失」。

原PO說這些都是自己親身遇到過的經歷，不少離奇的狀況都讓她笑說是「超商就是不用萬聖節，就可以在上班時遇到搗蛋鬼」，貼文也引起不少討論。

不少同業也留言分享經驗，「商品永遠會憑空不見」、「自助區的夾子永遠回不了自己的家，老是跑去別人家作客了」、「東西都會莫名的出現在不該屬於他的位置上」、「司機喊『你好，進貨』，10秒內你櫃檯會塞車」、「座位區的桌上永遠都會有垃圾」、「站在櫃檯裡面沒人進來，離開櫃檯就有人進來」。

超商 萬聖節

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

沒人時閒到發慌…超商店員曝只要做1事立刻有客人 同行很有感

奇葩同事靠6招度過一天！她羨慕到不行 網笑：根本時間管理大師

麥當勞得來速員工「一心多用」太神 網讚：多工處理天花板

吃Buffet上廁所不用驗證！他好奇「換人接力吃」會被抓？前員工揭內幕

相關新聞

黃仁勳緋聞連環爆！網見2外遇對象「共同點」 內行曝職場這部門最多

輝達創辦人兼執行長黃仁勳因與黃樂婚外情鬧得沸沸揚揚，更因此請辭下台，甚至傳出與輝達醫療保健事業部副總裁鮑爾（Kimberly Powell）也有婚外情，以往愛家的好形象一夕崩壞。台灣網友看出端倪，好奇黃樂與鮑爾都是已婚身分，質疑黃仁勳是不是對人妻感興趣？

不用等萬聖節…超商店員曝「上班鬼故事」 同業有感：真的會這樣

台灣超商店數多，民眾生活上也十分依賴超商服務，店員更無時無刻會遇到各式各樣的客人及突發狀況。有一名超商女店員分享上班時遇到的各種事件，例如被客人叫阿姨、沒人時自動門卻打開、結帳交班時少錢等等，讓她直呼根本就是「超商鬼故事特輯」，也讓不少同業很有感「真的會這樣」。

朋友一句「到家跟我說」是真關心？ 網一面倒點頭：真的在意

好友之間都會相互關心問候，但究竟是寒暄客套，還是真的關心，每個人的想法大不相同。有網友好奇和朋友相聚完回家時，對方總是會說「到家跟我說」，讓他不懂這句話真正的意思，到底是真的在意對方安危，還是習慣性的問候？貼文引起熱議，多數人都認同這是關心的問候。

網曝新訓中心伙食排名表 勾起退伍軍人回憶：3個半月胖2公斤

當兵是許多男生必經的過程，新訓中心更是多數人難忘的回憶。有網友在Threads分享「全台新訓中心伙食排名表」，將各個新訓中心的伙食依照5種等級來排名，最高是S級，最低是D級，引起不少退伍軍人給予自己所待過營區的伙食不同的評價。

喝手搖飲也能轉運？網瘋傳「50嵐改運點餐法」 一票人驚：店員慘了

不少人覺得運氣不好時都會到廟裡祈福拜拜，或者是算命改運，但難道連喝手搖飲也能改運？一名網友好奇詢問，有沒有人在運氣很差時做了某一件事，結果讓人生開外掛？沒想到意外釣出網友分享50嵐的改運點法，只要點指定飲料、容量、甜度及溫度，喝完就能改運，網路上有不少人分享自己嘗試後的結果，紛紛大讚真的有用，也讓都市傳說再添一樁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。