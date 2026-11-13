不用等萬聖節…超商店員曝「上班鬼故事」 同業有感：真的會這樣

台灣超商店數多，民眾生活上也十分依賴超商服務，店員更無時無刻會遇到各式各樣的客人及突發狀況。有一名超商女店員分享上班時遇到的各種事件，例如被客人叫阿姨、沒人時自動門卻打開、結帳交班時少錢等等，讓她直呼根本就是「超商鬼故事特輯」，也讓不少同業很有感「真的會這樣」。

原PO在Threads發文，分享上班時常遇到的7種狀況，例如：「不到30歲還是狂被叫阿姨」、「身上的筆永遠會不見」、「番薯機上的石頭會莫名消失」、「門口的雨傘會無限繁殖」、「明明沒客人，但自動門會自己打開」、「結機（交接班時清點收銀機現金）的時候少錢」、「明明要換班了，但同事憑空消失」。

原PO說這些都是自己親身遇到過的經歷，不少離奇的狀況都讓她笑說是「超商就是不用萬聖節，就可以在上班時遇到搗蛋鬼」，貼文也引起不少討論。

不少同業也留言分享經驗，「商品永遠會憑空不見」、「自助區的夾子永遠回不了自己的家，老是跑去別人家作客了」、「東西都會莫名的出現在不該屬於他的位置上」、「司機喊『你好，進貨』，10秒內你櫃檯會塞車」、「座位區的桌上永遠都會有垃圾」、「站在櫃檯裡面沒人進來，離開櫃檯就有人進來」。