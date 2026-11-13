網曝新訓中心伙食排名表 勾起退伍軍人回憶：3個半月胖2公斤

當兵是許多男生必經的過程，新訓中心更是多數人難忘的回憶。有網友在Threads分享「全台新訓中心伙食排名表」，將各個新訓中心的伙食依照5種等級來排名，最高是S級，最低是D級，引起不少退伍軍人給予自己所待過營區的伙食不同的評價。

從原PO分享的圖表看到，最高級S級有嘉義中坑、台南官田、五股堅貞；其次A級的有花蓮北埔、宜蘭金六結；再來B級的有苗栗斗煥坪、屏東龍泉（海陸）、台中成功嶺、桃園凌雲崗、花蓮復興南；C級的則包括台南大內、高雄左營海軍；最後D級的是新竹關西。

貼文一出，引來許多退伍軍人的留言，「你們慢慢排名，我們高雄服役的常常有粽子吃」、「官田真心覺得伙食不錯，而且還常常有水果是超甜的哈密瓜」、「身為一個新訓招募員，北埔我可以給到S」、「中坑精北那個炒蛋真的是我吃過數一數二好吃的，四個月兵折抵下來三個半月胖2公斤」、「大內應該有到A吧」、「斗煥坪S吧，行軍都有小蜜蜂跟著，行軍當天一定早餐吃卡啦雞腿堡配奶茶，夾薯餅超爽」、「海軍還不錯啊，蠻好吃的」、「五股憲訓真的優」。

不過也有不少人吐槽自己待過的新訓中心食物，「左營海軍新訓中心只有炸卡啦雞排能吃而已」、「金六結A？我看你是沒吃過泡在油裡的炒飯」、「五股你認真？我看你是沒遇過魚排、蝦排地獄」、「關西吃過梅粉炒高麗菜，這到底三小？」、「我只還記得官田吃過一堆毛的豬腳」、「關西的早餐，番茄醬是一道菜」。

其中嘉義中坑新訓中心更是被多數過來人嫌棄，「中坑的帶毛豬腳、防彈豬排你跟我說S？」、「中坑S？如果說防彈豬排的硬度的話確實是S級」、「中坑除了長官來搭伙那周有龍蝦、鹹酥雞以外，排不上號」、「10來年前中坑只有肉燥+滷汁才吃得下飯」、「中坑怕你缺鈣，幫你加很多蛋殼，麵線怕你吃太慢煮成麵糰」、「中坑給S是不是有什麼誤會？」、「中坑我只佩服麥味登了」、「我在中坑時只能趁下課時買一堆小蜜蜂，因為正餐根本難以下嚥」。