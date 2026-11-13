喝手搖飲也能轉運？網瘋傳「50嵐改運點餐法」 一票人驚：店員慘了

不少人覺得運氣不好時都會到廟裡祈福拜拜，或者是算命改運，但難道連喝手搖飲也能改運？一名網友好奇詢問，有沒有人在運氣很差時做了某一件事，結果讓人生開外掛？沒想到意外釣出網友分享50嵐的改運點法，只要點指定飲料、容量、甜度及溫度，喝完就能改運，網路上有不少人分享自己嘗試後的結果，紛紛大讚真的有用，也讓都市傳說再添一樁。

原PO在Threads發文詢問：「有沒有人原本運氣很差，後來因為做了一件事，整個人生開外掛？」吸引大批網友留言分享轉運秘訣。其中有人特別推薦運氣不好的時候，可以到50嵐點一杯「中杯波霸鮮奶茶，三分糖、溫的」，並強調「喝完即改運」，還特別提醒「只能在很衰的時候使用」，而且自己屢試不爽。

沒想到這則貼文瘋傳開來，不少人分享自己實測的結果，「剛買就收到很好的消息，工作上很卡的專案突然大推進」、「點了這杯之後，接到一筆大訂單」、「我講真的！我每次衰到爆時，去點一杯至少三分糖珍奶，然後就突然很順利，至今我都還找不到原因」、「不得不說，我好像就是買溫的波霸紅茶拿鐵，當天交到男友的」、「那天不知道為什麼特別想喝50嵐的紅茶拿鐵+波霸，喝完隔天就收到offer（錄取通知）了」。

不過，這波「50嵐開運潮」也讓不少網友開始替第一線店員擔心，「50嵐的員工接下來每天都會有無數杯的波霸鮮奶茶」、「50嵐員工：首先我沒有得罪你」、「50嵐員工應該也需要一杯，他們的劫甚至還沒有渡完，最近去都要排超級久」、「怎麼脆上大家一直出作業給50嵐員工啦」、「50嵐員工哭倒在地上了，一直沒完沒了的各種突然爆夯手搖」、「50嵐員工回應：拜託！麥擱來啊！爆單、爆單，手快廢了」。

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