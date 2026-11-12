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八方雲集神級混搭爆紅！紹辣乾麵加濃湯變奶香白醬 一票人卻崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友將整碗玉米濃湯倒進紹辣乾麵中攪拌，大讚好吃到發瘋，可以連續吃一個禮拜。 聯合報系資料照
有網友將整碗玉米濃湯倒進紹辣乾麵中攪拌，大讚好吃到發瘋，可以連續吃一個禮拜。 聯合報系資料照

八方雲集除了鍋貼與水餃外，麵食類也擁有不少死忠擁護者，近日Threads上有網友將紹辣乾麵與玉米濃湯直接混合享用，味道令人驚豔，不過也引起兩派網友論戰到底乾麵應該單吃，還是要加入玉米濃場拌著吃。

原po在Threads上貼出影片表示，原本紹辣乾麵單吃的辣感都被濃湯壓下去了，入口轉為溫潤的甜鹹辣白醬口感，原PO直呼好吃到發瘋，「我可以連續吃一個禮拜！」

貼文一出，不少親自嘗試過的人也力挺，「玉米濃湯加什麼都好吃」、「今天剛試完，覺得可以加，但不要加到整碗，麵才不會太溼」、「辣中帶點奶味，還不錯吃」，更有外送員表示，「這周光送這個，已經快10單了」，也有八方員工現身留言指出，「你們到底怎麼創造出這種吃法的？」

但也有反對派的網友光看到畫面就覺得崩潰，完全無法接受濃湯倒進乾麵裡，有人直言，「帶著你的廚餘滾出地球」、「真的有夠噁心，無法接受」、「玉米濃湯是要喝的，直接倒進去幹嘛」。

另有網友提醒，紹辣乾麵本身油脂含量較高，加入濃湯後雖然乳化了辣油，但也等於把所有油脂與澱粉全數下肚，口感較容易膩口。

除了紹辣乾麵與玉米濃湯混搭的吃法之外，還有人建議紹辣乾麵拌入皮蛋豆腐味道也相當濃郁好吃，網友指出，將皮蛋豆腐搗碎拌入乾麵中，不僅能利用豆腐的綿密與皮蛋的濃郁香氣中和辣度，更能增添豐富的層次感，成為另一款隱藏版神級吃法。

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