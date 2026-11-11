便利商店關東煮消失了？ 內行曝2大原因：賣多少廢多少

天氣轉涼，不少人會想來碗熱騰騰的關東煮暖身，但便利商店裡的關東煮似乎越來越難找。近日有網友在Threads上發文，好奇超商關東煮是否已經逐漸消失，勾起不少人的童年回憶。不少內行人從營運角度分析，指出關東煮報廢率高、成本不低，可能是部分門市不再販售的原因。

原PO在Threads上表示，「有人發現便利商店的關東煮大部分都消失了嗎」，回憶小時候很喜歡吃，尤其天氣冷的時候，來上一碗格外滿足。貼文曝光後，不少網友也有類似感受，紛紛留言「關東煮好久沒吃了喔！現在只有休息站才有」、「不只超商，外面也很少賣關東煮」、「只能去休息站吃了」。

不過，也有網友指出，關東煮並未完全消失，只是販售地點不像過去那麼普遍。有人表示中原附近的7-ELEVEN仍有販售，門口還會擺放關東煮旗幟，也有人提到補習班附近的超商仍買得到。另有網友推薦高速公路休息站的關東煮，認為現在想吃時，反而比較容易在這些地方找到。

至於關東煮為何逐漸減少，內行網友從門市經營角度分析，除了車站或園區等地點，一般商圈的關東煮可能面臨賣不完就得報廢的問題，即使冬天也未必能改善銷售情況。加上關東煮單價不算低，消費者考量價格與飽足感後，可能更傾向選擇其他餐點。

另一名網友則指出，關東煮的報廢率偏高，有些顧客只夾一兩樣食材，卻使用一個碗裝滿湯，增加門市的耗材及湯底成本，麻辣口味的成本負擔更高。「桃園很多店家都有，但有時候都會看到昆蟲屍體在裡面」、「關東煮的銷售量很不穩定，有時候一整鍋沒人碰，夜班都直接倒掉。煮又很麻煩，要川燙退冰去油好幾次，利潤又還好。」