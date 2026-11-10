黃仁勳外遇成諧音哏大賽！網爆金句：要Jensen自愛啊

輝達執行長黃仁勳近日捲入疑似外遇中國間諜黃樂的風波，相關消息引發全球關注，也成為台灣網友熱議話題。對於這起事件，網友不只關注後續發展，還發揮諧音創意，將黃仁勳的名字融入各種成語、俗諺，逗趣留言接連出籠，讓社群網站宛如大型國文創作現場。

來自台中的在地喜劇團體「正常水電公司」昨（9）日在Threads發文，以「保密防諜，黃仁之勳不可無」作為諧音哏，巧妙改編「防人之心不可無」，沒想到意外引起廣大迴響，短短一天瀏覽次數就突破110萬，吸引不少網友接力創作。

貼文曝光後，留言區迅速變成諧音哏大賽，有人以「知仁知面不知勳」、「日久見仁勳」、「公道自在仁勳啦」改編熟悉諺語，也有人開玩笑說「黃不慎黃」，將事件與黃仁勳的名字結合，讓網友直呼創意十足。

還有網友從黃仁勳的英文名字Jensen發想，留言「你們各位要Jensen自愛啊」、「Jensen恐懼」，也有人把其他名句重新改編，寫下「獨樂樂不如眾樂樂，眾樂樂不如黃樂樂」，甚至接著延伸出「眾樂樂不如免黃樂（「黃樂」念起來與台語「煩惱」的音相似）」等版本。

一連串留言讓網友看得津津有味，紛紛表示「留言區都是文豪」、「台灣人不能放棄諧音哏」、「今天的國語文常識已經看太多了」，也有人吐槽「諧音就算了，一堆台灣國語」。另有網友坦言「雖然很擔心輝達股價，但諧音哏太好笑了還是得笑」。