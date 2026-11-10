下個月就要跨年！他驚呼「今年開10倍速」 全網爆共鳴

一名網友分享，明明感覺才剛過完年，沒想到一轉眼又快要跨年，距離年底只剩不到2個月，讓他感嘆「今年是開了10倍速嗎？」。貼文曝光後，吸引2.6萬名網友按讚，意外引起共鳴。

這名網友在社群平台「Threads」表示，沒想到已經進入11月，下個月就要迎接年底準備跨年，忍不住懷疑今年是不是開了10倍速？感嘆時間過得非常快。

貼文一出後，不少網友都表示「年初想做的事還放在待辦清單，今年已經準備關機了」、「時間好像越長大越不等人，一眨眼就是一年。希望接下來的日子都能過得充實一點」、「我嚴重懷疑今年被偷刪了好幾個月，不然怎麼才眨個眼，就快要跨年了」、「我的下半年如同尿一樣流走了，從沒感受到時間流逝快到這樣」、「我也覺得今年過好快」、「今年不是10倍速，是直接跳過中間劇情吧」。

此外，還有網友回應「超恐怖...現在不是才3月嗎」、「有時候腦子還會以為現在6月」、「真的彷彿上次過年才一下下而已」、「對欸…我還停留在新年」。

而每到12月31日，台北101周邊總是湧入大批人潮前往跨年。本站曾報導，一名網友好奇，台北101在2004年才正式完工，並首度施放跨年煙火，那在此之前，台北人是怎麼迎接新年的？

對此，網友回應「以前跨年沒這麼盛行，20年前開始瘋跨年」、「路上沒車，玩仙女棒」、「更早之前連跨年這詞都沒有」、「在家看綜藝節目吧」、「以前跨年就純跨年，後來變成一定要演唱，到現在每個縣市都找一堆藝人演唱」、「101前數年就有跨年晚會了好嗎？哪裡是101後才有，只是101後煙火在101」。