黃仁勳再逛台灣夜市還會吸人潮？ 過來人吐不變1關鍵：沒人在意

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳過去多次現身台灣夜市，親民形象深受關注。不過，有網友好奇，若黃仁勳未來再度到台灣逛夜市，民眾過去熱情圍觀的場面，是否會發生改變？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「以後黃仁勳逛台灣夜市還會人山人海嗎？」為題，指出黃仁勳對妻子不忠的消息曝光後，考量到台灣社會對婚姻忠誠議題相當在意，好奇他日後若再次現身夜市，民眾會選擇避而遠之，還是依舊熱情上前打招呼、歡迎他的到來？

貼文一出後，不少網友都表示名人影響力還在是關鍵，碰到仍會打招呼，「會啊！他很有能力」、「沒人在意，大家看的是錢」、「還是會吧，AI持續熱的話，但應該有影響」、「會啊，台灣連犯罪網紅都可以挺了」、「台灣人根本不會在意這種事」、「如果還是CEO，會」、「想太多…通常有小三更有魅力」、「會更紅，台灣就是喜歡搞婚外情的」。

不過，也有網友回應「他有臉逛街嗎」、「肯定下台的，牽扯間諜案，不是只有外遇而已」、「覺得不太會來了，要也是偷偷摸摸的來」、「老婆還會緊跟著嗎」、「要退休了，沒差了吧」。

黃仁勳坦承出軌，婚姻狀況成為網路討論焦點。本站曾報導，一名網友好奇，妻子洛莉（Lori Huang）是否可能因此選擇離婚？若離婚的話，是否可以分得黃仁勳財產的一半？

對此，多數網友都搖頭，指出「到了一定年紀與財富層級，為這種事離婚意義不大」、「不離婚等黃百年之後，全是她跟小孩的；現在離只能拿一半」、「現在所有資產都是她的，離婚反而只拿到一部分現金」、「不會離婚，至少近期不會，他老婆高機率早就知道了」、「婚姻中不只有愛情，還有事業與家庭權益」、「這種情況離婚對兩邊都沒好處」、「幹嘛離婚，錢都有到位啊，而且他老婆一定早就知道」。