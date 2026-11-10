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誰出軌更讓人意外？ 網一面倒推劈多腿的他：無人超越

聯合新聞網／ 綜合報導
眾多出軌名人中，網友討論誰讓人最感意外。 圖／AI生成
眾多出軌名人中，網友討論誰讓人最感意外。 圖／AI生成

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日捲入婚外情傳聞，相關消息引發討論。對此，一名網友將黃仁勳與日本作家乙武洋匡放在一起比較，詢問兩人被爆出婚外情，哪一件事更讓人感到意外？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「黃仁勳vs乙武洋匡，哪位比較讓人震驚？」為題，指出這兩位都是最不可能外遇排行榜數一數二的人選，但如今都傳出婚外情，雙雙落馬，好奇如果硬要從中選出一位，是誰比較讓人震驚？

貼文一出後，多數網友一面倒選擇乙武洋匡，紛紛表示「乙武啊，無人能超越的存在」、「乙武第二我想不出誰能第一耶」、「乙武完勝，而且還不止劈一人，震撼！」、「當然是乙武，為什麼會覺得黃不可能外遇」、「乙武沒手沒腳，外遇50女欸」、「乙武是真的超乎想像」、「乙武，這已經是神了」。

日本知名作家乙武洋匡過去雖曾深陷感情風波，但其幽默與樂觀的性格依舊常在社群引發話題。本站曾報導，一名日本網友在社群平台X發出靈魂拷問，指出「我很納悶，這世界上是否存在從出生至今，一次都沒有過『生理自慰』經驗的成年男性？」。貼文一出後，竟意外釣出「重量級大咖」認證，乙武洋匡本人在該文下方留下一個簡單的「舉手」表情符號，以自嘲方式暗示自己正是他口中的人選。

對此，網友回應「如果是乙武先生那種受歡迎的人，根本不需要吧」、「是因為乙武先生的手碰不到嗎」、「不對吧，大哥，磨床墊應該還是辦得到吧？」、「想像一下進入青春期後慾火焚身，卻沒辦法靠自慰排解的情況，讓我再次感受到乙武先生障礙的沉重感，以及他克服這一切的偉大，應該要開發自慰用的義手才對」、「如果能做出專門給手腳不方便的人使用的飛機杯，不知道有沒有市場？」

事實上，乙武洋匡為原因不明的先天性四肢切斷症患者，他的自傳《五體不滿足》在日本熱銷超過400萬冊，因此成為家喻戶曉的名人。雖然2016年爆發的不倫戀風波令其形象一度重挫，並結束與前妻15年的婚姻，但近年他積極參與公眾事務，並頻繁透過社群與網友互動，再度讓他在網路世界掀起一波討論浪潮。

出軌 黃仁勳 乙武洋匡 婚外情

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