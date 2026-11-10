餐廳點60元日式奶茶 「整瓶」上桌他傻眼：還要收10%服務費

一名網友分享，近期在餐廳點了一杯60元的日式奶茶，沒想到店家送上桌的竟是一整瓶市售寶特瓶飲料，更讓他不滿的是，結帳時還得額外支付10%服務費，忍不住發文抱怨「國旅真好削」。貼文曝光後，有網友發現同款飲料在賣場通路只要25元，與餐廳售價相差35元。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己點了一杯菜單上標示60元的日式奶茶，原本期待喝到餐廳調製的飲品，結果服務人員送來的卻是整瓶「紅茶花伝」寶特瓶飲料，而且還要加收服務費10%，讓他相當錯愕。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「笑死！連拿個杯子裝都懶，裝都不裝一下」、「全聯、萬家福、寶雅，一瓶特價25元」、「國旅的才是真有錢人」、「店家連杯子都懶得拿出來裝，是因為喝完還要洗杯子嗎？」、「在日本人家起碼拿個杯子放個冰塊裝一下，台灣是不演了」、「就說日式是不是日式吧」、「有錢人國旅，死窮人出國」、

不過，也有網友提出不同看法，「他大可以倒成兩杯賣，但他直接給整瓶，佛心店家」、「明明用杯子裝一杯給你可以賺更多，他還願意給你一瓶，不知道是有良心還是沒良心」、「換杯子可以裝兩杯欸，還是太傻了」、「今天在日本觀光區賣300日幣，其實你也會買」、「起碼是一瓶，他要是用杯子給你裝來就是半瓶了」。

事實上，台灣國旅總被民眾詬病，認為消費越來越貴，同樣的費用還不如出國玩。本站曾報導，一名網友表示，雖然出國玩也不便宜，但台灣的景點相似度很高，該玩的都玩過了，所以沒有什麼新鮮感，反觀國外旅遊非常多樣，可以玩到在台灣玩不到的，認為這是大家不喜歡國旅的原因之一。

對此，有不少網友認為「花費太貴」仍然是主因，「過了好幾年還是那鳥樣，品質幾乎沒有提升，但價格倒是提升不少」、「我不喜歡花錢還被店家在心裡笑盤子」、「住宿真的有夠貴」、「台灣住宿只要求乾淨、中規中矩就已經比國外貴了耶！尤其是外島最誇張」、「住宿太貴，聽朋友去帛琉玩3天，住宿費在台灣只能住1天」、「國外消費真的沒有比較貴，台灣觀光地區坑人的比國外多」。