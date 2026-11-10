誰是台灣美食之都？他製1圖列前三名 兩派網友掀論戰

台灣各地都有代表性美食，一名網友自行整理全台縣市美食排行榜，將各地分成5個梯次，其中台南、嘉義市及台中市被列為第一梯次，新北市則落在第三梯次，排名結果曝光後，引起各地網友關注，也掀起一場美食排名討論。

這名網友在社群平台「Threads」分享自己的縣市美食分級，第一梯次「夯」包括台南、嘉義市、台中市；第二梯次「頂級」有高雄市、台北市、彰化縣及基隆市；第三梯次「人上人」則列入屏東縣、雲林縣、新北市、宜蘭縣、澎湖縣及新竹市。第四梯次「普通」包含桃園市、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、金門縣、台東縣及嘉義縣，最後一梯次則只有新竹縣與連江縣。他還幽默強調，排名是自己排的，因此「絕對沒有異議」，更向不服氣的網友喊話：「不服來辯」。

貼文一出後，不少網友都表示「我覺得台南的食物有點言過其實，但每個人口味不同，看看就好」、「會把嘉義縣排在普通一看就知道不專業」、「新竹縣絕對高過新竹市好嗎，罰你自費吃遍新竹市」、「這是糖份排名吧」、「新竹不是應該跌出排名外嗎」、「新竹是靠貢丸跟米粉擠上去的嗎」、「以台式小吃來說，台中下去彰化上來」、「不服，台北是不是太高了…」。

不過，也有網友回應「嘉義市這幾年真的好多人，身為嘉義人整個讚嘆」、「台南第一給過！您內行」、「嘉義市真的超讚」、「在嘉義市讀書，在馬祖當兵的我，只能說這排行榜絕對真實」、「前面怎麼樣不清楚，但會把新竹排到最後就知道是專業的」。

事實上，台南長年以「美食之都」聞名，溫體牛肉湯、小卷米粉、米糕、鱔魚意麵及虱目魚等料理，都是外地遊客必吃的在地美食。本站曾報導，一名網友分享，嘉義同樣有不少特色料理，像是雞肉飯、砂鍋魚頭等，不僅美味程度不輸台南，價格也相對親民，部分店家的用餐環境甚至更整潔，讓他不解為何美食之都的名號總是由台南獨占？

對此，網友回應「嘉義火雞肉飯真的好吃，每一家味道還不一樣」、「嘉義、虎尾、斗六、新港很多好吃的鴨肉羹，鵝肉、鴨肉都很有名」、「雞肉飯是不是吹的，去吃吃外縣市的嘉義雞肉飯就知道了」、「雞肉飯出了嘉義味道都走味」、「衛生方面確實超過台南」、「火雞肉飯真的好吃」、「嘉義美食真的沒輸台南」。