昔日訪談藏巧合？黃仁勳3年前喊「成龍長得像我」網驚：一語成讖

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日坦承婚外情，引發外界熱議，沒想到過去一段受訪內容也意外被網友翻出。2023年10月，黃仁勳參加惠普（HP）網路節目《The Moment with Ryan Patel》，主持人詢問如果要拍攝他的傳記電影，會希望由哪位明星飾演自己？黃仁勳當時笑答：「成龍，他長得跟我很像。」如今隨著婚外情風波曝光，這段玩笑話再度受到關注，網友也忍不住聯想到成龍過去的婚外情事件，笑稱彷彿早有伏筆，「今日一語成讖，他也犯了所有男人都會犯的錯…」。

當年成龍因與吳綺莉的婚外情風波，在記者會上曾說出「我犯了全天下男人都會犯的錯」，成為外界熟悉的經典發言。如今黃仁勳也因坦承婚外情受到關注，恰巧過去又曾自稱與成龍長相相似，兩人之間的巧合引起網友討論。當時主持人還問黃仁勳，是否願意親自演出電影中的特技橋段，他也幽默表示，會親自上場完成自己的特技。

成龍以大鼻子為其外貌特徵，黃仁勳對自己的鼻子也相當有自信。今年6月，他登上韓國知名綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，製作單位邀請命理師朴成浚為他分析面相。朴成浚指出，黃仁勳額頭寬闊高聳，象徵天賦出眾，鼻子則具有聚財特徵，從面相學角度來看，是財源豐沛、具富貴格局的面相。聽完分析後，黃仁勳相當滿意，還開玩笑嫌棄主持人劉在錫的鼻子不夠大。

黃仁勳自豪以後自己的鼻子就是韓國時尚。圖／摘自IG

黃仁勳甚至替自己的鼻型取名為「Jensen nose」（仁勳鼻），笑稱未來韓國美容專家可以參考這種鼻型，還打趣表示，這樣的鼻子或許能成為新的流行趨勢，逗得現場來賓哈哈大笑。相關片段在網路曝光後，也讓網友再度見識到黃仁勳幽默的一面，尤其命理師對其財運的評價，更成為討論焦點。

事實上，除了韓國節目上的面相解析，知名易理學家楊登嵙過去也曾分享過「好運面相」，並以黃仁勳作為例子，指出具有偏財運的鼻型，常見於「蒜頭鼻」或「蓮霧鼻」。根據其分享，判斷是否具備富貴鼻，可觀察鼻頭是否圓潤有肉、鼻翼是否飽滿，以及鼻型是否能聚氣。相關說法也提到，具備這些特徵的人，在傳統面相學中被認為較有財運。

不過，面相除了鼻型，鼻子的外觀與膚況也被視為觀察重點。楊登嵙指出，傳統面相學將鼻子視為40至50歲的年運象徵，若鼻頭有明顯疤痕，該年齡階段應多留意金錢往來；鼻頭若布滿粉刺、缺乏光澤，也被認為可能影響財運。