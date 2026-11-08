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頭髮毛躁怎麼整理？她曝吹髮後「2步驟」秒變柔順

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享吹乾頭髮後搭配護髮油與離子夾整理的心得，引起網友關注。示意圖／Ingimage
一名女網友分享吹乾頭髮後搭配護髮油與離子夾整理的心得，引起網友關注。示意圖／Ingimage

頭髮容易毛躁、不好整理，不少人會使用護髮油及離子夾改善造型。近日有一名女網友在Threads上分享，自己嘗試吹乾頭髮後，搭配護髮油與離子夾整理，竟然「真的有用」，貼文曝光後，網友紛紛留言「求教學」。不過，離子夾使用時仍須留意溫度及熱傷害，護髮產品也不能完全避免高溫對髮絲造成的影響。

原PO在Threads上發文表示，「吹頭後精油+離子夾真的有用」，短短一句使用心得配上圖片引起關注。留言區有網友直呼「OMG（Oh My God）！」、「被推薦到了！」，也有人詢問「從哪裡買呀」、「求問手法！！」，表示想先收藏，等待更多使用方法的分享。

至於離子夾該如何使用，美髮與家電品牌《POPRORO帕璐璐》曾整理相關注意事項，指出離子夾雖然能快速整理毛躁髮絲，但如果溫度過高、在同一部位反覆夾壓，或長時間讓高溫停留，都可能造成頭髮乾燥、分岔及斷裂。文章提醒，使用離子夾時應依照髮質選擇適當溫度，避免一味追求高溫帶來的造型效果。

文章也提到，使用離子夾前應確認頭髮已完全吹乾，因為濕髮接觸高溫，可能使水分快速蒸發，增加髮絲受損風險。另外，使用適合的抗熱護髮產品，也是整理造型時可以考慮的防護方式，但仍應避免過度加熱及重複夾壓。

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