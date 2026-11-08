氣炸鍋烤地瓜竟「流蜜」！她第一次試就成功 驚呼：比糖果還甜

氣炸鍋除了炸物，竟也能烤出香甜的蜜地瓜！一名女網友發文分享，自己第一次嘗試用氣炸鍋烤地瓜，沒想到成品甜得驚人，讓她直呼是這輩子吃過最甜的地瓜，甚至形容「比糖果更甜還入口即化」。不少網友看完紛紛敲碗，想知道究竟要怎麼烤才能成功。

原PO在Threads上分享首次使用氣炸鍋烤地瓜的成果，表示原本只是第一次嘗試，沒想到烤出來的地瓜甜度超乎預期，讓她相當驚喜，忍不住寫下「結果居然做出我這輩子吃過最甜的地瓜」，更以「大愛住」表達對成品的喜愛。

她也在留言區大方分享料理技巧，先將地瓜放進氣炸鍋內，用180度烤12分鐘，時間到把地瓜泡進冷水後等待30秒，再拿出來放回氣炸鍋，最後用200度烤15分鐘即完成。原PO提醒，這次使用體積偏小的地瓜，仍需視地瓜大小調整實際烘烤時間，才能避免失敗。

貼文曝光後，不少網友對烤地瓜的成果感到心動，紛紛留言「看起來真的有蜜地瓜感」、「好厲害！」、「哪來的極品地瓜」、「最喜歡這種地瓜惹」、「看起來就很好吃」；也有人直呼「睇到個糖分啦（看到那個糖分啦）」，形容地瓜看起來十分香甜。

還有營養師補充，地瓜富含胡蘿蔔素、鉀等礦物質，與白飯相比更為健康。不過氣炸後體積縮小、熱量密度提高，「記得要適量不要過量，如果要提高抗性澱粉含量，可以先蒸熟再冷藏，最後氣炸。」