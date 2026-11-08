聽新聞
0:00 / 0:00

昔日霸凌者變善良媽媽！兒遭高年級毆打 她爽喊：報應開始了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友回憶，國中時曾有女同學熱衷排擠、霸凌他人，如今對方結婚生子，搖身一變成為善良媽媽，沒想到兒子卻在學校遭高年級學生毆打。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成
一名女網友回憶，國中時曾有女同學熱衷排擠、霸凌他人，如今對方結婚生子，搖身一變成為善良媽媽，沒想到兒子卻在學校遭高年級學生毆打。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

一名女網友回憶，國中時曾有女同學熱衷排擠、霸凌他人，如今對方結婚生子，搖身一變成為善良媽媽，沒想到對方兒子日前在學校遭高年級學生毆打，讓該名女網友忍不住直呼「她的報應剛剛開始而已！」引發熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，國中同學過去很愛排擠別人，如今不僅結婚生子，還四處擺攤販售耳環、項鍊，塑造善良媽媽的形象。前幾個月原PO得知對方的兒子在學校被打，當事人難過不已，她卻直言：「但我心裡很爽，因為她（指女同學）的報應剛剛開始而已。」

原PO接著提到，另一名國中女同學也經常霸凌他人，甚至曾在放學後將同學留下來恐嚇威脅。對方長大後結婚懷孕，卻因胎兒罹患唐氏症而引產，之後精神狀態不佳，也逐漸淡出國中同學的生活圈。

原PO因此感嘆，「報應不一定是在自己身上，也有可能是自己很愛的人，千萬不要做壞事。」

貼文曝光後，不少網友認為，即使霸凌行為不可原諒，也不該將孩子遭遇的不幸視為報應，「憑什麼孩子要承受上一代的惡」、「妳有這種想法也很可惡」、「她們的確可惡，但子女不一定惡劣成性，將其不幸歸類成前世報應或是親屬報應相當惡質」。

不過，也有人理解原PO的心情，表示「坦白講遇到這種狀況，我是妳我也超爽」、「最看不慣霸凌仔了，到底憑什麼平平都是學生，突然就高人一等可以欺負人了」、「刀沒割在你們身上就不要勸，哪來這麼多聖母」，雙方看法兩極。

霸凌 Dcard 媽媽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人妻暈船男網友「歌聲很讚」 網開罵：婚姻快毀了還在那邊很好聽

長得美真的爽過一生？正妹免費吃喝爽收房 過來人揭暗黑代價

男友媽喊「碗放著我洗」…她照做卻被嫌手鑲金 網勸：別嫁

隔宿露營遇小隊不會煮？ 國二生獨端5道菜成「全組救星」

相關新聞

昔日霸凌者變善良媽媽！兒遭高年級毆打 她爽喊：報應開始了

一名女網友回憶，國中時曾有女同學熱衷排擠、霸凌他人，如今對方結婚生子，搖身一變成為善良媽媽，沒想到對方兒子日前在學校遭高年級學生毆打，讓該名女網友忍不住直呼「她的報應剛剛開始而已！」引發熱議。

麥當勞得來速員工「一心多用」太神 網讚：多工處理天花板

速食店得來速講求效率，員工經常得同時處理多項工作，讓不少消費者看得目瞪口呆。近日一名網友在Threads發文，分享自己對麥當勞得來速員工的佩服之情，直呼他們能一邊替顧客點餐、一邊幫另一位顧客結帳，過程中還能保持條理清晰、毫不慌亂，堪稱「多工處理天花板」，貼文引發熱烈共鳴，也釣出不少曾任職速食店的網友分享工作甘苦。

氣炸鍋烤地瓜竟「流蜜」！她第一次試就成功 驚呼：比糖果還甜

氣炸鍋除了炸物，竟也能烤出香甜的蜜地瓜！一名網友發文分享，自己第一次嘗試用氣炸鍋烤地瓜，沒想到成品甜得驚人，讓她直呼是這輩子吃過最甜的地瓜，甚至形容「比糖果更甜還入口即化」。不少網友看完紛紛敲碗，想知道究竟要怎麼烤才能成功。

敲額頭30秒能防止吃太多？出版社分享另類減肥法 網笑：敲到頭破

想控制食慾，敲敲額頭就有用？三采文化日前發文分享，聲稱只要輕輕敲打額頭30秒，就能減少過度進食的情況，還表示這項方法有科學研究支持。貼文吸引超過185萬次瀏覽，不少網友看完躍躍欲試，甚至直呼「越敲越餓了」，意外掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。