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昔日霸凌者變善良媽媽！兒遭高年級毆打 她爽喊：報應開始了
一名女網友回憶，國中時曾有女同學熱衷排擠、霸凌他人，如今對方結婚生子，搖身一變成為善良媽媽，沒想到對方兒子日前在學校遭高年級學生毆打，讓該名女網友忍不住直呼「她的報應剛剛開始而已！」引發熱議。
一名女網友在Dcard發文表示，國中同學過去很愛排擠別人，如今不僅結婚生子，還四處擺攤販售耳環、項鍊，塑造善良媽媽的形象。前幾個月原PO得知對方的兒子在學校被打，當事人難過不已，她卻直言：「但我心裡很爽，因為她（指女同學）的報應剛剛開始而已。」
原PO接著提到，另一名國中女同學也經常霸凌他人，甚至曾在放學後將同學留下來恐嚇威脅。對方長大後結婚懷孕，卻因胎兒罹患唐氏症而引產，之後精神狀態不佳，也逐漸淡出國中同學的生活圈。
原PO因此感嘆，「報應不一定是在自己身上，也有可能是自己很愛的人，千萬不要做壞事。」
貼文曝光後，不少網友認為，即使霸凌行為不可原諒，也不該將孩子遭遇的不幸視為報應，「憑什麼孩子要承受上一代的惡」、「妳有這種想法也很可惡」、「她們的確可惡，但子女不一定惡劣成性，將其不幸歸類成前世報應或是親屬報應相當惡質」。
不過，也有人理解原PO的心情，表示「坦白講遇到這種狀況，我是妳我也超爽」、「最看不慣霸凌仔了，到底憑什麼平平都是學生，突然就高人一等可以欺負人了」、「刀沒割在你們身上就不要勸，哪來這麼多聖母」，雙方看法兩極。
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