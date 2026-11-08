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敲額頭30秒能防止吃太多？出版社分享另類減肥法 網笑：敲到頭破

聯合新聞網／ 綜合報導
三采文化發文分享輕敲額頭30秒可能有助控制食慾的方法，引發熱議。圖／AI生成
三采文化發文分享輕敲額頭30秒可能有助控制食慾的方法，引發熱議。圖／AI生成

想控制食慾，敲敲額頭就有用？三采文化日前發文分享，聲稱只要輕輕敲打額頭30秒，就能減少過度進食的情況，還表示這項方法有科學研究支持。貼文吸引超過185萬次瀏覽，不少網友看完躍躍欲試，甚至直呼「越敲越餓了」，意外掀起討論。

三采文化在Threads上寫道，「怕大家忘記，再說一次！」接著表示，根據科學實證，輕輕敲額頭30秒可以防止過度進食，並列出《科學實證最強習慣大百科》作為資訊來源。由於方法看似簡單，也不需要準備額外器材，迅速引起網友關注。

不少網友看到貼文後，紛紛以幽默方式回應，有人開玩笑說「此時整個台灣各地都傳出清脆的敲額頭聲～～咚咚，咚咚咚咚」、「鐵鎚呢？借一下」、「頭破了還在吃怎麼辦？」、「我剛吃完才看到…一包餅乾、兩片吐司、一份麥當勞1+1」、「我吃飽才想到要敲」、「越敲越餓了」，還有人提醒「先說：筋膜槍不可以」，顯示不少人對這項方法感到好奇。

不過，三采文化雖引用書籍並稱有科學實證，但貼文中並未提供研究方法、受試者人數或實際效果等資訊，目前無法單憑貼文確認敲額頭30秒是否能有效減少進食。民眾若想控制飲食，仍應留意自身飢餓與飽足感，避免為了嘗試網路偏方而用力敲打頭部。

減肥 食慾 三采文化

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