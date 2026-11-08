麥當勞得來速員工「一心多用」太神 網讚：多工處理天花板

速食店得來速講求效率，員工經常得同時處理多項工作，讓不少消費者看得目瞪口呆。近日一名網友在Threads發文，分享自己對麥當勞得來速員工的佩服之情，直呼他們能一邊替顧客點餐、一邊幫另一位顧客結帳，過程中還能保持條理清晰、毫不慌亂，堪稱「多工處理天花板」，貼文引發熱烈共鳴，也釣出不少曾任職速食店的網友分享工作甘苦。

原PO發文表示，麥當勞得來速是自己最欽佩的職業之一，因為員工經常需要「一邊幫A點餐，一邊幫B結帳」，卻仍能流暢應對，讓她忍不住好奇「到底怎麼辦到的？」她也補充，雖然許多工作都需要一心多用，但得來速的工作節奏特別快，幾乎沒有停下來思考的時間，因此更加佩服。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示認同，直呼「真的超強！而且一邊點餐還會幫你配最優惠方案」、「我自己光是當客人點餐就亂七八糟的了」、「點完餐，我連自己點了什麼都記不清楚了」，更有人笑稱，換成自己上班，可能一小時就因為無法一心二用而被開除。

曾在得來速工作的過來人也現身分享，實際工作內容比外界想像更複雜，除了同時點餐、結帳，有時還得準備餐點、補充備品，甚至透過耳機與主管溝通。一名網友透露，自己在替第二台車點餐時，正在窗口結帳的第一台車顧客經常誤以為員工是在跟自己說話，因而出現有趣的誤會。

不過，高強度的多工處理也可能增加出錯風險。一名曾在肯德基得來速工作的網友表示，車道有時需要一人負責點餐、打單、結帳及製餐，自己第一次值勤就少收368元，讓她無奈直呼「等於當天晚上都在做白工」；也有人坦言，曾遇過餐點拿錯的情況，認為工作效率與準確度之間仍須取得平衡。

此外，有網友分享，自己身為老闆，對曾在麥當勞工作、尤其熟悉得來速流程的求職者會優先錄取，認為相關經驗代表具備一定的應變與多工能力。不過，也有人指出「台灣很多工作都是把一個人當兩三個人在用」，認為員工展現高效率的同時，也反映餐飲服務業工作負荷不小。