50嵐阿華田爆紅！網好奇勁敵「美祿」是否消失 眾人揭真相

近期連鎖手搖飲品牌50嵐的阿華田掀起討論，也讓不少人想起童年熟悉的巧克力麥芽飲品。近日一名網友在Threads發文表示，1980年代阿華田的主要競爭對手是美祿（Milo），如今卻似乎很少看到美祿的身影，好奇詢問「可是現在它怎麼好像消失了，真的跟恐龍一樣嗎？」貼文曝光後，引發大批網友熱議，更釣出不少美祿愛好者反駁，直呼美祿根本沒有消失。

原PO表示，印象中阿華田與美祿過去是市場上的競爭對手，但隨著時間推移，美祿似乎逐漸淡出視野，讓他不禁懷疑是否已經退出市場。對此，不少網友立即留言澄清「全聯有在賣！」、「台灣各大賣場絕對都有美祿，所謂的消失是什麼意思？」、「美祿還很多啊，自己也會買」，認為只是品牌在台灣的討論度不同，並非真的買不到。

除了台灣通路，更多網友指出，美祿在東南亞依然相當受歡迎，尤其馬來西亞、新加坡等地，幾乎是日常生活中隨處可見的飲品。有人表示「美祿在馬來西亞，幾乎是白開水的等級了」、「東南亞是美祿的天下，阿華田很少看到」，還有人分享，馬來西亞的麥當勞、肯德基等速食店也能點到美祿，與台灣市場形成鮮明對比。

至於兩款飲品究竟誰比較好喝，也掀起口味論戰。美祿派表示「我覺得美祿比阿華田好喝超多欸」、「美祿超好喝，我家裡都常備一罐」，阿華田支持者則反擊「阿華田比較不奶比較好喝」、「我個人是比較喜歡阿華田」，雙方各有擁護者。

值得注意的是，不少網友認為不同國家販售的美祿，風味也有明顯差異，尤其推崇馬來西亞及新加坡版本，「台灣的很淡，加很多粉還是偏淡」、「馬來西亞的Milo真的比較好喝」；另有人推薦澳洲版本，認為口感更符合個人喜好。此外有網友提到另一款經典麥芽飲品好立克，感嘆「我比較想念好立克」、「有多少七、八零年代的小孩是喝克寧奶粉跟好立克長大的」。