「千萬不要來台灣」！波蘭網紅分享13年變化 網笑：歡迎下個受害者

波蘭網紅安德分享在台灣生活13年的趣事，透露當初只是抱著「來台灣看看」的想法，沒想到一住就是13年，不僅中文至今還沒學完，現在連孩子都開始糾正他的中文。更有趣的是，當年他獨自買一張機票來台，如今若要離開，卻得一次買上4張，讓他忍不住幽默感嘆「千萬不要來台灣」，逗樂不少網友。

安德在臉書粉專「外國人在台灣-安德鏡頭下的世界」發文表示，13年前來台時還是一個人，出門只需要帶手機，如今生活早已大不相同，外出得準備水壺、衣服、濕紙巾，還要照顧一個可能突然不想走路的人。他也笑說，當年買一張機票來台灣，現在離開卻要買4張，越想越不甘心，直呼「這個地方的後續費用，真的沒有人先講」，用幽默方式分享多年來在台生活的變化。

貼文一出後，不少網友都笑稱「所以說台灣很危險啊」、「晚上出門還很危險！一不小心就會帶著鹽酥雞回家」、「我們歡迎下個受害者」、「好好笑，越想越不甘心」、「你這個說法也太有趣了吧！很高興你喜歡台灣！」、「待13年沒有啤酒肚，表示待不夠久，繼續待」、「你寫的形容詞也太可愛了吧」。

此外，也有網友回應「台灣真的是寶島，在台灣生活很幸福很方便，也很自由」、「台灣的土地會黏人」、「朝下一個13年邁進！」、「歡迎你成為台灣的家人，這也是我們很愛且引以爲榮的家」、「本來只是來台灣看看，結果就被台灣女生給迷走了」。

本站也曾報導，安德對高雄10年來的觀察與心得。他透露自己在10年前因朋友一句「來吧，來這裡！這是一個生活的好地方，你會喜歡它的」，踏上高雄這塊土地，並稱讚這是他收過最好的建議之一。

安德指出高雄的優點，包括「充滿活力，氣候宜人，生活在這裡是一場全年的冒險」，也提到豐富多元的活動，例如蓮池潭孔廟的火舞表演和馬戲表演、盛大的萬聖節遊行、衛武營城市野營，還預測，「山、海邊，還有十年後的高雄港將成為世界地標」，他說即使無法十全十美，但高雄「最終是世界上最好的城市」，最後並感謝幾代高雄人的汗水和明智決定，讓他與家人可以享受這美妙的地方，「身為一個有事業、有家庭的居民，我的孩子自豪地稱自己為高雄人！我也是，不管有沒有國籍！」。

對此，高雄市長陳其邁也在下方留言：「謝謝安德，繼續一起在美麗高雄生活與打拚❤️我們會更努力。」安德則回應：「很開心高雄越來越好，當然還有很多進步空間，但我相信我們都在正確的路上！高雄人一起加油。」