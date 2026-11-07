高雄熱炒店鹹酥中卷一份700元！份量曝光網驚：墾丁上來開業的？

熱炒店料理深受不少民眾喜愛，不過高雄一名網友近日分享消費經驗，表示自己在楠梓火車站附近一間熱炒店外帶餐點，點了一份炒飯和鹹酥中卷，結帳時卻被告知總共要價800元，其中中卷就占了700元，更令他不滿的是，店家菜單僅標示「時價」，點餐時沒有事先告知金額，直到結帳才揭曉價格，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當天加班到深夜，和同事路過熱炒店，因為看起來不錯吃，便決定買回家嚐鮮，沒想到點了一份炒飯+鹹酥中卷，竟然要價800元。他坦言，自己能接受海鮮價格較高，但難以理解為何一份中卷會賣到700元？

這名網友進一步說明，店家不僅沒有在菜單上標價，且點餐時也沒有告知，直到結帳才知道實際價格，讓他直言「這不是貴不貴的問題，而是消費者連事先知道價格的權利都沒有」，他也貼出鹹酥中卷的照片，詢問「這份量真的值得嗎？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這是墾丁上來開業的吧」、「中卷現在不便宜，不過500就已經到頂了，700實在有些誇張」、「太扯了，釣蝦場普遍都在280到350元，700元貴到離譜」、「海產店沒有很有錢的話，看到『時價』和『兩』就跳過...」、「個人認為這個份量不少，380到400合理」、「真的超扯，我買鳳梨蝦球跟炸銀魚680元」、「老闆人真好，他大可以用搶的，卻還是給一盤中卷」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「我這邊中卷成本，加上酥粉、辛香料、紙盒，成本要250元，剛好是餐飲業抓食材成本35%的範圍」、「看到時價就該問了啊，不問怪誰」、「小卷在魚市場一公斤400到500元，若新鮮的話賣700真的不貴」、「我吃過這家，CP值不錯又好吃，應該是中卷特別貴」。

近年來物價不斷上漲，讓外食族叫苦連天。本站曾報導，一名網友分享，以前物價上漲都只有漲價5元，現在店家都會直接一年到半年就漲價一次，尤其快炒店一盤菜從100元漲價到200-300元，讓他直呼「有哪些人吃得起？」。

對此，網友回應「難怪現在一堆人跑日本消費，日本真的便宜」、「現在沒人在管物價啊」、「店面的房價都在漲，最好的方式就是去市場買菜自己煮，吃外食大概都是幫忙繳房租」、「現在感覺物價沒漲那麼多，但房價漲幅加上去就很可怕」、「現在外食不演了，你漲我也漲」、「以前『開源社雞排』真的是35元」、「撇開漲幅不談，單就時不時物價調漲的頻率已經人人有感」。