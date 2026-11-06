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新北這區違停10分鐘就被拖？ 主播曝親身經歷：不到90秒車消失

聯合新聞網／ 綜合報導
主播劉芯彤分享自己在新店接狗時，車輛不到90秒就遭拖吊的經驗。圖／AI生成
主播劉芯彤分享自己在新店接狗時，車輛不到90秒就遭拖吊的經驗。圖／AI生成

新北市新店區的拖吊速度有多快？有網友分享，自己開著物資車前往新店送物資，沒想到違停不到10分鐘，車輛就被拖走，從停車、拖吊到領回車輛，整個過程不到半小時。貼文引發網友熱議，主播劉芯彤也分享親身經歷，透露自己曾在新店短暫停車接狗，沒想到不到90秒，車子就已經不見。

一名網友日前在Threads上發文表示，自己開著物資車前往新店送物資，車輛停放後不久便遭拖吊，讓他忍不住抱怨「X我才停不到十分鐘！」他也透露，從停車、拖吊到完成取車，整個過程不到半小時。貼文累積超過9.9萬次瀏覽，意外引起不少熟悉新店拖吊情況的網友討論。

不少網友紛紛留言調侃，「千萬別挑戰亞旺（拖吊業者）的速度」、「10分鐘？你是不是瞧不起亞旺？」、「一分鐘對新店亞旺都是一種污辱」，還有人開玩笑說「你說的10分鐘，亞旺已經拖了20台車了」，形容當地拖吊速度驚人。另有網友詢問亞旺的拖吊範圍，希望下次前往新店時能多加留意。

主播劉芯彤也在臉書分享這則貼文，並回憶自己曾在新店違停的經驗。她表示，當時獨自前往寵物旅館接兩隻大型犬，心想只要把車停在門口，進去牽狗出來，前後大約兩分鐘就能離開，應該不會有問題。沒想到等她走出寵物旅館，車輛早已被拖走，整個過程甚至不到90秒。

劉芯彤透露，當時只好先把狗送回寵物旅館，再叫Uber前往拖吊場領車。讓她哭笑不得的是，當天開的還是家人才剛牽回家3天的新車。她也藉此提醒民眾，千萬別在新店輕易嘗試違停，當地拖吊速度「可以媲美F1賽車場上的Pit Crew（進站團隊）」，再次引發網友共鳴。

新店 主播 拖吊 違停

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