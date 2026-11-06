父手機忘在瑞士少女峰！女兒發脆求救 網笑：史詩級任務

出國旅遊最怕弄丟隨身物品，尤其是在國外的高山景點，想找回來更不容易。一名女網友近日發文求助，表示父親前往瑞士少女峰旅遊時，拍完照竟把手機留在山上，直到跟團離開後才發現。她希望近期前往少女峰的台灣旅客，若剛好找到手機，能協助帶回台灣。貼文曝光後，不少網友紛紛留言關注，更有人笑稱這根本是「史詩級任務」。

原PO在Threads上表示，父親日前跟團前往瑞士少女峰，拍完照片後將手機遺留在山上，等到發現時，旅行團早已離開現場。根據手機最後顯示的定位，位置落在瑞士溫根（Wengen）附近，但目前尚不清楚手機確切遺失地點。

由於人已離開當地，原PO只好上網碰碰運氣，寫下「雖然機會不大但還是想試試」，希望近期有計畫前往少女峰的民眾，若恰巧發現父親遺失的手機，能協助帶回台灣。她也請有相關消息的人私訊聯繫，並向大家表達感謝。

貼文曝光後，網友紛紛留言關注後續，有人形容「卡後續，難得的史詩級任務，不知道有沒有脆友能解」，也有人直呼「卡一個關注S級任務」、「好猛的任務，完成可以創紀錄了，希望能找到！」，甚至有網友開玩笑說「是不是動森島民的成功率很高，所以現在在出任務的難度越提越高了」。