沒人時閒到發慌…超商店員曝只要做1事立刻有客人 同行很有感

現在超商的服務越來越多元化，也讓店員忙得不可開交。有一名超商店員抱怨，沒客人的時候閒到快要睡著，但只要一開始補貨，就開始有客人出現，而且人數還不只一人，讓他無奈地說「超會挑時間」。

原PO在Threads發文表示，「做過超商的都懂，有一種客人超會挑時間」，他說沒人的時候很閒，但只要一開始補貨、整理商品時，客人就陸陸續續上門，有的人要買咖啡、有的人要問事情，後面還排了兩三個，讓他不禁心想「到底是怎樣，我一忙你們就一起來？」不過工作做久了，原PO也發現這根本就是超商店員的日常，當上一秒閒到發慌時，通常下一秒就忙到連喝水的時間都沒有。

貼文讓不少同業很有感，「真的！在櫃檯等的時候10幾分鐘都沒人，一旦補貨、訂貨、上廁所，就一窩蜂來取貨、繳費、逛超久不買東西」、「超級有同感，只要開始整理東西就會離不開櫃檯」、「真的！感覺客人都在外面偷看」、「這應該是所有服務業的心聲」。

還有其他超商店員也分享經驗，「我超討厭交班的時候突然來一堆人，還在那邊催」、「飯盒一打開，來客數突然暴增60人up」、「前腳剛踏進廁所，然後就叮咚」、「機台不鎖沒事，機台一鎖人都還沒離櫃去忙，就有人要結帳」、「不然就是一打開飯，結果送貨司機來」。