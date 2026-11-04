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隔宿露營遇小隊不會煮？ 國二生獨端5道菜成「全組救星」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名國二女學生參加隔宿露營，因全組只有她會下廚，獨自完成5道菜。圖／AI生成
一名國二女學生參加隔宿露營，因全組只有她會下廚，獨自完成5道菜。圖／AI生成

國中隔宿露營原本是學生分工合作的機會，卻讓一名國二女學生意外成為全組主廚！近日一名母親在Threads上分享，女兒參加學校隔宿露營，遇上小隊成員都不會煮飯，只好獨自完成5道菜，事後傳照片向媽媽抱怨「全都是我煮的……沒一個有用的」，讓不少網友笑稱她根本是全組救星。

原PO表示，女兒參加隔宿露營時，學校安排學生分組自炊，並提供食材讓各組自行料理。沒想到整組只有女兒會下廚，最後從處理食材、顧火到煮飯炒菜，都由她一人忙進忙出。完成料理後，女兒拍下成果傳給媽媽，忍不住吐槽其他組員派不上用場。

看到女兒獨自掌廚，原PO也在貼文中笑說，「目前唯一可以嗆同學的部分應該就是料理了，還好之前有強迫她進廚房；書唸不好考試輸同學沒關係，至少煮飯炒菜有贏，但確定要煮熟欸」。她也想起自己學生時期的露營經驗，印象中同樣有女生負責煮飯，還會叫男生先到旁邊，避免干擾料理。

貼文引發網友討論，有人稱讚女學生找到自己的強項，「不錯啊，找到強項了」、「所以誰說餐飲人人都能幹的，會煮飯的人在這世代很厲害好不好」；也有人替她打抱不平，直呼「沒這個廚師大家會餓死，她是救星，光芒四射」。

另有網友回憶自己的隔宿露營經驗，「小時候去露營，也是唯一那個會煮的」，還有人感嘆「想當年的隔宿露營，真的是給一條魚一塊五花肉一包米跟佐料，限時一小時要你做出晚餐，國二生是要怎麼弄啦」，意外勾起不少人學生時期的共同回憶。

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