他讚台灣大戶屋比日本好吃！內行揭關鍵差異 白飯更是一票人推

日本平價美食餐廳「大戶屋」在台灣有不少分店，美味料理也深受老饕喜愛。有網友大讚台灣的大戶屋CP值很高，白飯和味噌湯都可以續碗，味道上也比日本的好吃許多，貼文獲得不少認同，內行人指出主要是兩邊經營管理各不相同，品質才會有差異。

這名網友在Threads發文表示，大戶屋明明是從日本來的，但台灣餐點卻比日本的好吃，而且白飯、高麗菜、味噌湯還能免費續，CP值實在非常高。他個人最推薦的是「雞豬雙麴定食」，一次可品嘗到「鹽麴豬五花」與「醬油麴雞肉」，再配上粒粒分明的白飯，讓人一碗接一碗停不下來。主食吃完再喝味噌湯，甚至還可以把白飯和湯混在一起當泡飯吃，讓他相當滿足。

貼文一出，不少老饕認同原PO的看法，「我去也都只點鹽麴豬五花，品質很好，肉質又QQ的很讚，反而是日本的我吃不習慣」、「台灣的大戶屋真的好吃，而且吃不膩」、「我在台灣很愛吃，去日本覺得不好吃，菜又少只有生菜，超悲…主要是台灣的店還是好吃太多了」、「台灣大戶屋真的比日本好吃太多」。

大戶屋的白飯更是獲得許多人推薦，「大戶屋的白飯超級超級好吃」、「推薦餐點：白飯+黑芝麻鹽」、「喜歡大戶屋白飯的人，你一定要上網查資料，好好學習怎麼洗米煮飯，在家裡也可以煮出一樣品質的白飯，真心不騙」、「大戶屋的白飯加桌上的黑芝麻鹽，可以吃三碗」

但也有網友持不同意見，「沒有吧，在日本的很好吃啊，台灣的品質控制是在中間值」、「台灣大戶屋選擇不多而且菜單很少更新，日本大戶屋時常推出新品和季節限定菜單」、「我覺得日本比較便宜」、「台灣大戶屋走比日本精緻的路線，但是也因此貴了很多」。

有內行人解釋台灣的大戶屋目前屬於台灣全家集團，而日本的大戶屋已經被另一個品牌集團併購，所以都改用中央工廠的預製菜，反觀台灣則是現點現做，兩邊管理各自不同。