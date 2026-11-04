計程車禁食…他不小心吃完卻未被阻止 運匠曝辛酸：僅能做一件事

搭計程車時，部分乘客會為了節省時間在車上用餐，不過有些司機擔憂弄髒車子，因此規定車上禁食。日前有位網友搭乘計程車時，一上車就開始用餐，全部吃完才發現司機有貼「車上禁止用餐」標示，讓他直呼「大哥對不起，吃完才發現」。

一名網友在社群平台Threads發文表示，他上車後報了基本路線，就開始忙自己的事情，沒有注意到車子的告示，而且平時搭乘家人、朋友的車子都沒有限制，所以他下意識開始吃東西，直到整碗吃完後才發現司機座位後方貼有「車上禁止用餐」，讓原PO對司機感到不好意思，發文「大哥對不起，吃完才發現」，但也疑惑他吃了整路，怎麼不見阻止。

文章曝光後，有其他計程車司機回應，他不會阻止乘客，因為不知道乘客會不會惱羞成怒，就把熱食往自己身上砸，或者拿出刀械造成生命危險，也有的乘客會操作APP讓司機停權，更甚者惡意打給交通大隊，故意投訴危險駕駛，或者報警被司機性騷擾，「司機這端唯一能做到的就是把你封鎖，這輩子不要再配到就好」。

其他網友也紛紛表達看法，「司機都貼在正前方了不可能沒看到，還吃代表故意或真的很餓，阻止感覺會有紛爭，索性不阻止了」、「我看到後，會立刻跟司機道歉，還會給一些小費當補償」、「那個位置不管怎樣，一上車就會看到，就算是低頭吃東西，抬頭總會看到吧」、「只要垃圾有帶下去就行」。