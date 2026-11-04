合歡山看日出別再衝武嶺！粉專揭2處秘境 真正面東視野遼闊

合歡山是不少人看日出的第一選擇，有些民眾甚至半夜開車上山，只為了搶在天亮前到武嶺卡位。臉書粉專「中橫路況交通資訊站」發文透露，武嶺雖然高，卻不是真正面向東邊，因此無法直接看見東邊日出，小編也大方公開兩處視野更開闊的觀賞日出最佳位置，建議不要再跑錯地方了。

「中橫路況交通資訊站」粉專表示，經常有民眾詢問武嶺適不適合看日出，但這個問題小編已經說過很多次，「武嶺的日出不是最美的」。粉專解釋，武嶺亭只是比較高，但地勢高不代表視野一定最好，受到周邊地形與山脈的影響，且非面向東方，因此無法直接欣賞太陽從東方升起的景象。小編甚至幽默表示，如果另一半堅持帶你到武嶺看日出，代表對方「不夠用心」。

至於哪裡才是欣賞合歡山日出的好地方？粉專推薦兩處地點，分別是合歡山遊客中心旁的瞭望台，以及小風口停車場，這兩處都是真正面向東方的位置，能以更開闊的視野欣賞晨曦及日出景色。

其中，小風口停車場除了視野遼闊，停車位也相對較多，附近還有洗手間，對於開車上山的民眾來說相當方便。粉專也建議，想看日出的民眾不妨提早出發，直接往東前往上述地點，避開凌晨4點左右武嶺周邊的車潮，不必再跟著人群擠在武嶺亭卡位。