麥當勞酪梨醬堡開賣掀熱議！她見醬料份量傻眼 一票人反喊：包裝紙快濕掉

麥當勞今(4)日開賣全新酪梨醬系列早餐，吸引不少酪梨控搶先嚐鮮。不過新品上市首日，網路上卻出現兩極評價。有消費者滿心期待，甚至特地設定鬧鐘準備購買，沒想到打開酪梨醬滿福堡後，卻發現酪梨醬料少得可憐，忍不住在Threads發文抱怨。貼文引發其他消費者分享實際購買經驗，有人認為各門市醬料份量落差不小，也有人直呼自己拿到的酪梨醬多到溢出來，意外掀起新品「醬料份量之爭」。

一名消費者表示，自己購買後打開包裝，發現漢堡上的醬料份量低於預期，對於「賣相」感到無言。不過，並非所有消費者都遇到相同情況，也有網友分享自己的酪梨醬滿福堡，醬料給得相當大方，甚至邊吃邊往外擠，包裝紙上也沾滿醬汁。有人留言「我今天吃是多到咬下去還溢出來」，另一名消費者也說「我的醬超多」，甚至有人形容酪梨醬多到一拿起來就會往外溢出，「外包裝紙都快濕掉」。

綜合網友經驗，同樣是酪梨醬滿福堡，實際拿到的醬料量卻有明顯差異，也讓不少人質疑是否與門市製作方式或工作人員的手法有關。

除了醬料份量，酪梨醬系列的口味與價格同樣引發討論。有消費者提到，酪梨醬帶有些微苦味，但整體還能接受，搭配原本的豬肉滿福堡，口感比原味更加滑順；不過，一套價格從130元起跳，也讓人感受到新品價格不算便宜。另有網友表示，醬料看起來似乎添加辣椒，但實際吃起來並沒有明顯辣感。