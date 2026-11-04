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為何替壞人辯護？律師揭殘酷現實：好人砍價還分期、搞消失

聯合新聞網／ 綜合報導
針對網友對律師接案動機的討論，律師王至德分享業界現實，指出涉詐或犯罪集團當事人往往付費大方，反而一般民眾常要求降價、分期，甚至勝訴後失聯，讓人無奈。 圖／ingimage
針對網友對律師接案動機的討論，律師王至德分享業界現實，指出涉詐或犯罪集團當事人往往付費大方，反而一般民眾常要求降價、分期，甚至勝訴後失聯，讓人無奈。 圖／ingimage

不少人對律師的印象是，只要付得起委任費用，不論當事人是好人還是壞人，律師都會出面辯護，對此，律師王至德近日就在臉書發文，分享法律業界不為人知的現實面。他指出部分涉及詐騙或犯罪集團的人，因為資金取得容易，請律師時反而願意支付高額費用，甚至主動加價、一次付清；相較之下，一般民眾經濟能力有限，不僅可能要求砍價、分期付款，甚至官司打贏後還可能直接失聯，貼文也引發網友熱議。

王至德在臉書粉專「法老王－王至德律師」發文表示，外界經常不理解為什麼律師願意替壞人辯護，但從現實層面來看，部分詐騙或犯罪集團首腦賺錢速度快，花錢也相對大方。他舉例，原本一件案件律師收費10萬元，這類當事人可能直接開價20萬、30萬元，不僅願意預付，甚至一次付清，對他們而言，多出的10萬、20萬元可能根本不算什麼。

反觀一般民眾，賺的往往是辛苦錢，面對律師開出10萬元費用，可能先要求降價。律師若因同情而降到5萬元，後續還可能遇到當事人要求分期付款，甚至希望等官司勝訴後再支付。更無奈的是，當打贏官司後，對方還可能直接封鎖LINE、從此消失，讓律師找不到人。

王至德感嘆，只接一般民眾案件的律師，面對這樣的收入落差，心理上要抗拒誘惑並不容易，也希望外界不要一味責怪替涉案人士辯護的律師。

貼文也讓不少人認同王至德律師的說法，「別再靠夭律師只看錢，出來工作不問錢，難道和你談感情？」、「律師也是一份養家活口的工作，真的不要怪他們優先選擇錢多而且拿得到的」、「律師也要生活，不然錢從哪來」、「風骨是賺不了錢的」、「律師的工作不是替犯罪背書，而是在法律制度下保障每個人的辯護權」；但也有網友不以為然，直言「所以律師社會形象差都自找的」。

律師 詐騙

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