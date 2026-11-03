快訊

419人受害！永豐銀客戶遭自動轉帳 金管會：永豐已全數返還4千多萬

胡錦頂著「豔星封號」嫁新聞主播顧安生 相守40年走過生死關頭

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

聽新聞
0:00 / 0:00

50嵐隱藏版喝法爆紅 店員揭「製作地獄」求饒：改點別的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享50嵐隱藏版喝法，推薦點購阿華田拿鐵加波霸，再將甜度調整為無糖、冰量選擇微冰，直呼「喝了會很快樂」。示意圖。聯合報系資料照
一名女網友分享50嵐隱藏版喝法，推薦點購阿華田拿鐵加波霸，再將甜度調整為無糖、冰量選擇微冰，直呼「喝了會很快樂」。示意圖。聯合報系資料照

一名女網友分享50嵐隱藏版喝法，推薦點購阿華田拿鐵加波霸，再將甜度調整為無糖、冰量選擇微冰，直呼「喝了會很快樂」。貼文吸引6.8萬人按讚，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期發現一個50嵐神級點法，就是購買阿華田拿鐵時，額外加波霸，而且加料不需額外付費，同時搭配無糖、微冰的設定，直呼「屬於喝了會很快樂系列」。

貼文一出後，不少網友都表示「每天一杯路過」、「無糖微冰真的超好喝」、「終於有人發現這個組合了，我從高中開始就這樣喝了」、「我每次去50嵐點阿華田，都會收到全體店員的注視禮」、「真的是快樂飲料」、「50嵐的阿華田拿鐵真的特好喝⋯沒人能贏」、「阿華田拿鐵無糖真的很好喝，每逢假日必定要犒賞自己的飲品」。

不過，這款飲料意外引發店員困擾，回應「停，推薦一點好做的，我求妳了」、「阿華田跟可可是店員最不想面對的系列」、「粉末難溶解：遇到冰塊很難化開，容易結塊」、「器具超級難洗，麥芽可可成分黏性高，雪克杯和攪拌棒洗起來非常崩潰」、「容易打亂作業節奏，屬於非主流品項，會中斷作業流程」。

事實上，50嵐陪伴無數台灣人長大，但許多常客可能不知道，點餐其實能客製化調整濃度。本站曾報導，一名網友分享，到門市購買手搖飲時，可主動向店員要求微調基底茶或乳品比例，像是「茶加厚」或「奶加厚」，整杯飲品的厚實度大幅躍進，能享受更醇厚的風味。

這樣的方法也在手搖界掀起熱烈迴響，「以前只知道純茶可以加厚，完全不曉得奶味也能調整」、「重焙烏龍拿鐵加厚，真的直接提升到全新境界」、「喝了18年居然第一次聽說，這周一定要試試看」。

店員 50嵐 手搖飲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

50嵐「1隱藏喝法」爆紅 店員累癱崩潰：泡到懷疑人生

脆友狂推隱藏版喝法！CoCo金蘋烏龍加「這一料」　網讚：好喝到爆

星巴克收費新制引爆怒火！老饕改喝Cama 力推1飲品：喝了會上癮

超商咖啡哪款最多人討論？十大人氣類型出爐 拿鐵奪冠、濃萃擠進前三

相關新聞

50嵐隱藏版喝法爆紅 店員揭「製作地獄」求饒：改點別的

50嵐阿華田拿鐵加波霸、無糖微冰喝法爆紅，獲6.8萬人按讚；店員稱粉末難溶、器具難洗，喊話改點其他飲品。

台南獨占「美食之都」名號？ 網驚呼1地完全沒輸：價格更親民

網友認為嘉義美食不輸台南，雞肉飯、砂鍋魚頭與夜市小吃價格更親民，惟嘉義人低調少宣傳，未獲「美食之都」稱號。

千元鈔找開後就容易花光？她曝日常開銷 全網爆共鳴

女網友分享千元鈔找開後，買東西、吃飯等日常開銷很快見底，引發網友熱議，直呼物價上漲讓百元鈔更不耐花。

家人登記「交通零違規抽獎」後全收到罰單 巧合竟釣出一票同路人

多名網友分享登記交通零違規抽獎後收到罰單，引發是否與活動相關討論；公路局推出活動鼓勵機車族零違規、零肇事，吸引近170萬人參加。

早餐掉Uber車上…司機吃掉「上帝餽贈」 結局神反轉網友笑翻

Uber司機吃掉乘客遺留三明治後，才收到遺失物通知；為歸還物品，他重買同款早餐，並得知送還可獲250元獎勵。

獨居才是幸福天花板？9萬人認證超爽生活：不穿衣服也自在

獨居生活真的比較幸福嗎？一名網友分享自己最享受獨居的原因，就是東西掉在地上可以不用撿，想放多久就放多久，也不會有人碎念，甚至不小心打翻水也不會被責罵，讓他直呼「獨居真的是幸福指數最高的事情」。貼文曝光後引發熱議，吸引超過9萬人按讚，不少獨居族紛紛分享自己的生活日常，笑稱除了不用整理房間，最爽的就是洗完澡可以直接光著身子走出浴室，完全不受拘束。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。