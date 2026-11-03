50嵐隱藏版喝法爆紅 店員揭「製作地獄」求饒：改點別的

一名女網友分享50嵐隱藏版喝法，推薦點購阿華田拿鐵加波霸，再將甜度調整為無糖、冰量選擇微冰，直呼「喝了會很快樂」。貼文吸引6.8萬人按讚，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期發現一個50嵐神級點法，就是購買阿華田拿鐵時，額外加波霸，而且加料不需額外付費，同時搭配無糖、微冰的設定，直呼「屬於喝了會很快樂系列」。

貼文一出後，不少網友都表示「每天一杯路過」、「無糖微冰真的超好喝」、「終於有人發現這個組合了，我從高中開始就這樣喝了」、「我每次去50嵐點阿華田，都會收到全體店員的注視禮」、「真的是快樂飲料」、「50嵐的阿華田拿鐵真的特好喝⋯沒人能贏」、「阿華田拿鐵無糖真的很好喝，每逢假日必定要犒賞自己的飲品」。

不過，這款飲料意外引發店員困擾，回應「停，推薦一點好做的，我求妳了」、「阿華田跟可可是店員最不想面對的系列」、「粉末難溶解：遇到冰塊很難化開，容易結塊」、「器具超級難洗，麥芽可可成分黏性高，雪克杯和攪拌棒洗起來非常崩潰」、「容易打亂作業節奏，屬於非主流品項，會中斷作業流程」。

事實上，50嵐陪伴無數台灣人長大，但許多常客可能不知道，點餐其實能客製化調整濃度。本站曾報導，一名網友分享，到門市購買手搖飲時，可主動向店員要求微調基底茶或乳品比例，像是「茶加厚」或「奶加厚」，整杯飲品的厚實度大幅躍進，能享受更醇厚的風味。

這樣的方法也在手搖界掀起熱烈迴響，「以前只知道純茶可以加厚，完全不曉得奶味也能調整」、「重焙烏龍拿鐵加厚，真的直接提升到全新境界」、「喝了18年居然第一次聽說，這周一定要試試看」。