台南獨占「美食之都」名號？ 網驚呼1地完全沒輸：價格更親民

台南長年以「美食之都」聞名，溫體牛肉湯、小卷米粉、米糕、鱔魚意麵及虱目魚等料理，都是外地遊客必吃的在地美食。不過，一名網友分享，嘉義同樣有不少特色料理，像是雞肉飯、砂鍋魚頭等，不僅美味程度不輸台南，價格也相對親民，部分店家的用餐環境甚至更整潔，讓他不解為何美食之都的名號總是由台南獨占？

這名網友在PTT以「為何嘉義很少像台南那樣吹捧自己美食之都」為題，指出近期去嘉義旅遊，發現當地除了知名雞肉飯、砂鍋魚頭，文化路夜市也有許多特色街邊小吃，整體價格比台南便宜不少。他認為，嘉義位處嘉南平原，擁有豐富農產資源，美食選擇也相當多元，實際品嚐後更覺得完全不輸台南，好奇嘉義明明有不少平價又美味的料理，為何始終沒有獲得同等程度的美食城市稱號？

貼文一出後，不少網友都表示「嘉義火雞肉飯真的好吃，每一家味道還不一樣」、「嘉義、虎尾、斗六、新港很多好吃的鴨肉羹，鵝肉、鴨肉都很有名」、「雞肉飯是不是吹的，去吃吃外縣市的嘉義雞肉飯就知道了」、「雞肉飯出了嘉義味道都走味」、「衛生方面確實超過台南」、「火雞肉飯真的好吃」、「嘉義美食真的沒輸台南」。

此外，也有網友回應「嘉義個性比較不吹」、「嘉義人比較低調，不會放鋼琴在車站」、「嘉義人只吃不排隊的，被吹捧後一堆店都懶得去吃了」、「因為嘉義人不喜歡排隊」。

事實上，到嘉義玩除了火雞肉飯之外，其實還藏著不少陪伴在地人多年的銅板小吃。本站曾報導，嘉義人的日常飲食文化，從清晨就開始飄香的阿忠燒餅，到下午才開賣的古早味北興街吉鑼餅，再到德記小吃部吃厚皮小籠包配乾麵、餛飩湯，簡單樸實的滋味，從早餐、下午點心到正餐都能安排。