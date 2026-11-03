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千元鈔找開後就容易花光？她曝日常開銷 全網爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，將一張千元鈔票拿去找開後，竟然不知不覺就會見底，讓她忍不住發問「大家有感覺嗎？」。示意圖／AI生成
一名女網友分享，將一張千元鈔票拿去找開後，竟然不知不覺就會見底，讓她忍不住發問「大家有感覺嗎？」。示意圖／AI生成

物價持續上漲，不少民眾都有錢越來越不耐花的感受。一名女網友分享，明明只是將一張千元鈔票拿去找開，換成百元鈔零錢後，竟然不知不覺就會見底，讓她忍不住發問「大家有感覺嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，只要把1000元鈔票找開，換成小鈔和零錢後，買東西、吃飯、支付日常開銷，不知不覺手上的錢很容易一下子就所剩無幾。

貼文一出後，不少網友都表示「明明才領2000元出來，隔天再看錢包怎麼都剩下百鈔，回想錢花去哪還想不起來」、「超有感的！前天拿1300元出門，不到一個小時，回家一算，只剩3、400元」、「何止1000元，帶2000元出門，每次回到家都剩銅板」、「1000元沒找開也花很快」、「我每次都以為有1000，打開錢包原來是空的」、「為什麼吃個晚餐就快沒了」。

此外，也有網友回應「超有感，自從有LINE Pay後，花得更快」、「所以我現在都用行動支付，眼不見為淨，結果花更快」、「手機綁卡消費才可怕，感覺不出來錢的重量」、「信用卡也很恐怖，因為花多少不記得」。

本站曾報導，一名網友貼出一張100元鈔票照片，發文感嘆「最近一直覺得，它就快要變硬幣了」，短短一句話引發廣大共鳴，貼文吸引了11萬人按讚，不少網友紛紛留言直呼，如今100元早已不如過去耐花，甚至連吃一頓飯都有困難。

貼文讓多數人相當有感，「不是快了，是已經成為了。基本上沒帶上2張你應該都很寸步難行了，找不太到你想吃可以吃飽的東西」、「連7-11的便當好多都破百，不然就是隨便改一點點就漲十塊、二十塊」、「真的很有道理！以前可以一天100還有剩耶」、「超懂，以前一張買兩個便當，現在一張快要連一個都買不到了」。

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