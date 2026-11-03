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家人登記「交通零違規抽獎」後全收到罰單 巧合竟釣出一票同路人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己與家人參加9月的交通零違規抽獎活動，事後竟陸續收到違規罰單。示意圖／ingimage
一名網友分享，自己與家人參加9月的交通零違規抽獎活動，事後竟陸續收到違規罰單。示意圖／ingimage

原本想參加交通零違規抽獎試試手氣，沒想到登記後竟接連收到罰單！一名網友分享，自己與家人參加9月的交通零違規抽獎活動，事後卻陸續收到違規罰單，讓他懷疑是否只要完成登記，就容易收到罰單？貼文一出後，巧合經歷也讓這項抽獎活動意外成為討論焦點。

這名網友在社群平台「Threads」表示，前陣子上網登記交通零違規抽獎，原本只是抱著試試看的心情參加，沒想到9月登記參加抽獎的自己和家人，竟然全都收到罰單，而且這輩子從未被開過單，讓他相當傻眼，直呼「這是登記繳罰單吧？」。

貼文一出後， 不少網友都分享自身經驗，指出「好神奇，我也是五、六年沒違規紀錄和罰單，然後就被後面檢舉達人檢舉」、「完全是我，原本還想說怎麼就被檢舉了，剛剛看到抽獎才想到對欸」、「我也是啊！沒事我老公叫我上網登記交通違規抽獎，隔天馬上收到紅單寄來」、「我騎了3年，就參加登記抽獎也是被開一張，正常上下班路線，就中一張超過最高時速20公里」、「真的，我才剛登記，隔三天收到機車右轉沒打方向燈」。

此外，也有網友回應「還好我從來沒有想要去登記這種鬼東西，這叫吸引力法則」、「第一次知道開罰單還要事先預約」、「繼教召系統之後又是一個全新力作嗎」、「只是剛好被抓到違規而已吧，如果沒這個活動，還是有可能被抓到」。

事實上，為了鼓勵機車族零違規、零肇事，公路局祭出抽獎活動，吸引近170萬人參與。本站曾報導，第一波抽獎已公布得獎名單，民眾可上網檢閱自身證件號、姓名及聯絡電話兌獎，公路局也將於11月13日前透過紙本公文正式通知得獎者。

罰單 交通違規

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