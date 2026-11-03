早餐掉Uber車上…司機吃掉「上帝餽贈」 結局神反轉網友笑翻

你有搭乘Uber不小心把東西忘在車上的經驗嗎？一名Uber司機分享，近期一位乘客下車時，將早餐遺留在車內，他原本當作是獲得「上帝的饋贈」，便把三明治吃掉，沒想到乘客後續透過平台申請尋回遺失物，他收到通知後才發現，若成功找回並送還，可獲得250元獎勵金，也讓他驚呼「誰早餐掉了會報遺失啦」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名司機在社群平台「Threads」表示，當天一早載客時，乘客不慎將早餐留在車上，原以為對方不在意，便將三明治吃掉，沒想到隨後收到Uber官方通知，得知乘客已通報遺失物，若協助找回並送還，可獲得250元獎勵。讓他哭笑不得，只好前往同品牌連鎖早餐店，重新購買相同口味的三明治送給乘客，假裝沒發生過這件事，還自嘲「上帝撤回了一份饋贈」。

貼文一出後，不少網友都表示「寧願花250元回報遺失物，也不願意去附近買一份新的，肯定是狠人」、「我猜客人以為這服務是免費的吧，不然用250元去找50元的東西，也太不合理了」、「除非交通真的不方便，不然還是自己出門重新買吧，這對客人來說也太盤了」、「這250元是乘客要出耶，怎麼會用250元去找50元的東西」、「留友看借券當沖」、「完全無法理解客人的操作」。

此外，也有網友回應「之前耳機掉在uber上，本來要報遺失，結果司機說直接幫我送過來，要給他錢他也不收，人真的超好」、「雖然是食物，但直接把客人的遺失物吃掉感覺不太好」、「證實在台灣貴的遺失物會被歸還，食物絕對會消失」、「勸你陌生人的食物還是別亂吃，萬一遇到壞人在裡面下藥就慘了」。

事實上，根據Uber官方網站顯示，若在行程中遺失物品，可直接聯絡職業駕駛，確認職業駕駛是否有拾獲您的失物，即可約定時間和地點取回您的物品。不過，職業駕駛通知我們您的物品已經歸還，將會收取250元的費用，並傳送電子明細，這筆費用會全額支付給職業駕駛，以補貼職業駕駛抽空將物品送還所花費的時間。