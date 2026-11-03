獨居才是幸福天花板？9萬人認證超爽生活：不穿衣服也自在

獨居生活真的比較幸福嗎？一名網友分享自己最享受獨居的原因，就是東西掉在地上可以不用撿，想放多久就放多久，也不會有人碎念，甚至不小心打翻水也不會被責罵，讓他直呼「獨居真的是幸福指數最高的事情」。貼文曝光後引發熱議，吸引超過9萬人按讚，不少獨居族紛紛分享自己的生活日常，笑稱除了不用整理房間，最爽的就是洗完澡可以直接光著身子走出浴室，完全不受拘束。

一名網友近日在Threads發文，「獨居很爽的一點就是，可以讓掉在地上的東西一直在地上，也沒人會說什麼，就是一直跨過去而已」。原PO認為，獨居最大的好處，就是生活完全由自己決定，不需要顧慮其他人的眼光或生活習慣，想整理房間就整理，懶得收拾也不會有人在旁邊碎念。

原PO也分享，另一個讓他覺得幸福的地方，就是不小心打翻水時，不必擔心被家人責罵，反而可以順便拖地，讓他忍不住反問「所以在家打翻水被罵，是水會自動蒸發嗎？還是只是大人想行使罵人的權力呢？」一番話道出不少人的生活經驗，也讓他感嘆，獨居帶來的自由與自在，實在讓人難以割捨。

貼文曝光後，吸引大批網友留言分享獨居的快樂，有人指出心情不會受到別人生活習慣不同影響，「如果獨居的人是愛乾淨的人也超爽，我家無時無刻都非常乾淨，誰也不能弄髒」、「獨居很爽的一點就是，不會莫名的讓不是自己弄的東西，一直出現在地上」、「獨居所有東西都用完歸位，不用負責別人製造的髒亂」、「擁有自己的專屬馬桶，是潔癖人福音」。

有人表示獨居擁有絕對的自主權，不用配合別人的生活節奏，可以放心做自己，「有個曖昧對象問我為什麼家裡地上到處都是零錢，還能為什麼，因為我懶」、「衣服就一直晾著，要穿就去晾衣架拿就好」、「包裹甚至在家裡放了三個月才拆」、「碗忽然不想洗，就讓它從早待到晚上」、「八點洗完了衣服，凌晨三點才想起來晾」、「散落各地的東西可以躺在那邊一年」。

還有網友分享，自己出國旅遊回家後，行李箱可以好幾個月都不整理，「5月去歐洲的行李箱，還平躺在客廳，不想擦輪子一直拖，又想著11月出國就要用了，覺得自己很機智」、「玩回來行李箱剩一點點東西，就是不想拿出來歸位，它就橫躺在房間門口，每天我就是跨過去」，逗趣經歷讓其他網友相當有共鳴。

許多獨居族也認為，在家不用顧慮穿著才是真正的自由，「只要在不影響別人情況下，喜歡裸體在家裡翻滾一整天也沒關係」、「洗完澡直接沒穿衣服走出來最爽」、「出浴室可以不用先穿好衣服，在家只穿一條內褲也沒關係」。也有人直言，獨居最珍貴的地方，就是「不用在意同居人的心情好不好」，不用擔心自己的生活習慣影響別人，也不用時時刻刻觀察他人的情緒。

雖然有些人擔心獨居容易引發孤獨感，但與家人同住並不代表就不會孤獨。日本一項最新調查發現，有些人雖然每天與家人生活在同一屋簷下，卻幾乎沒有交流，心理健康狀況甚至比獨居者更差。家庭內缺乏互動同樣可能提高憂鬱、孤獨感與衰弱風險，而男性更是高風險族群。