另類伴手禮！日本人帶台灣衛生紙返國遭攔查 網笑：海關想沒收

一包印有拉布拉多犬圖案的衛生紙，竟成為日本旅客從台灣返國時的另類伴手禮！一名日本網友近日在Threads分享，自己從台灣返回日本新千歲機場時，因行李中的衛生紙引起海關人員注意。貼文曝光後，不到2天就吸引18萬次瀏覽，也讓不少台灣網友意外發現，原來日常生活中常見的可愛面紙，在外國人眼中竟如此有魅力。

原PO表示，自己從台灣返回新千歲機場後，在海關遭到人員攔查。海關人員詢問「這是什麼？」他則回答「是衛生紙」。沒想到對方似乎不太相信，再次確認「衛生紙？」他只好再次強調「對，就是衛生紙啊」。原來，他之所以特別帶著一大袋衛生紙返日，是因為自己非常喜歡拉布拉多犬，看到印有狗狗圖案的款式便忍不住買下。

貼文引發台日網友熱議，有人開玩笑說「海關：沒收一包（其實是自己想要）」，也有人笑稱「伴手禮進化到我看不懂的地步了」，直呼這是新的伴手禮。還有日本網友表示，下次來台也想買一包帶回國，也有人分享，自己經常在台灣購買印有可愛圖案的面紙，尤其是狗狗款式，總讓人愛不釋手。

不少台灣網友則對日本人的反應感到新鮮，表示「生為台灣人的我，真的是每天看已無感，原來在外國人眼中是如此可愛」，不過也有網友特別提醒，台灣衛生紙纖維較長，在日本使用後應丟入垃圾桶，不要直接沖進馬桶，以免造成水管堵塞。

對於一包衛生紙意外引起兩地網友交流，原PO也留言回應，沒想到只是因為一包衛生紙，就能和這麼多台灣朋友互動，讓他感到相當開心，並向大家表達感謝。

本站曾報導，一名日本女遊客來台旅遊時，意外愛上台灣常見的地瓜脆片，直呼「太危險」，因為實在太好吃，讓人忍不住一口接一口，當時貼文同樣也引發台灣網友熱議。從地瓜脆片到印有狗狗圖案的衛生紙，台灣的日常用品與零食意外成為日本旅客眼中的特色伴手禮。