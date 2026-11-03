曾是台南必吃美食！如今全店僅一組客人 網揭3大敗筆：不符現代飲食

棺材板是台南著名的傳統小吃，以炸得金黃酥脆的厚片吐司為外殼，挖空後填入濃郁的奶油白醬餡料，再蓋上吐司片，外型像棺材，因此得名。傳統棺材板的特色是外酥內軟、鹹香濃郁，內餡常見雞肉、蝦仁、花枝、豌豆及紅蘿蔔等食材。有網友發現這道小吃近年來已不常見，也很少客人買單，甚至「用餐的時候，只有我們這一組客人」，引發討論。

原PO在Threads發文，透露日前到台南一家專賣棺材板和鱔魚意麵的小吃店用餐，發現店內來客數不多，「當天用餐的時候，只有我們這一組客人」，好奇問道「有人知道為什麼棺材板沒人吃了嗎？」

貼文曝光後，有網友分析幾個原因，其中不少人覺得熱量高、油膩感重。畢竟棺材板以油炸厚片吐司為主體，裡面再加入奶油白醬、肉類及海鮮，對現代消費者而言，吃完後可能出現油膩、澱粉與油脂比例過高等飲食負擔，「會膩，最後很油」、「很油，不健康」、「棺材板這種滿滿碳水又油炸的食物，在現今飲食觀念已經不能常吃」。

再來有網友表示，那些曾經很有名的傳統小吃老店，已逐漸面臨人力不足、技術難以傳承的問題。有饕客表示，「以前老人做的好吃，後來換年輕人做，味道有差」、「上禮拜剛去吃，吐司是預炸的冷掉了，裡面的濃湯也只有微溫」、「以前還有肉絲、蝦仁、花枝，現在只有一大堆麵粉跟三色豆」、「台南人路過，我小時候常吃，到長大後變難吃了」。有網友留言說，日前也到同一間店享用棺材板，店內也只有兩桌客人用餐。

還有人分析，棺材板這道小吃名稱不吉利，也可能影響顧客接受度，「名字太俗氣吧！老實講去了台南好幾次，光聽名字並不會很想吃」。也有人認為台南好吃的東西太多，牛肉湯、碗粿、虱目魚鹹粥、蝦捲、擔仔麵等都是不錯的選擇，不一定要吃棺材板。

過去曾有網友在社群上以「台灣最過譽甚至難吃的食物？」為題發文，同樣掀起討論話題，其中得票最高的是三大小吃分別為淡水阿給、台南棺材板和台中大麵羹，網友的評價包括「棺材板，吃完覺得就這樣？」、「棺材板裡面的料是玉米濃湯味，笑死」、「台南棺材板，搞笑的東西」。