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陸戰隊懇親會變「爭豔會」！妹子穿比基尼進軍營 阿兵哥偷看下場慘

聯合新聞網／ 綜合報導
陸戰隊懇親會因有人女友穿比基尼搭罩衫現身，結果不少官兵偷看，最後全體都一起挨罵。 示意圖／AI生成
陸戰隊懇親會因有人女友穿比基尼搭罩衫現身，結果不少官兵偷看，最後全體都一起挨罵。 示意圖／AI生成

國軍懇親會原是讓新兵與家人、親友相聚的場合，沒想到近日一場陸戰隊懇親會卻因女友的穿著意外引發話題。一名網友在Threads發文表示，現場竟有人穿著比基尼上衣，外搭罩衫就走進軍營，讓他忍不住形容懇親會彷彿成了「爭豔會」，不少官兵頻頻轉頭觀看，最後甚至連全體都一起挨罵。

原PO透露，當時因為有人不斷轉頭看，導致大家受到責備，不過他也特別強調自己「絕對沒有轉頭」。貼文曝光後迅速引起熱議，吸引超過40萬人次瀏覽，不少網友笑回「笑死了，懇親會一堆女生以為是要去選美」、「我當年當兵也有一個同梯懇親會跑來一個穿著暴露的來找他，據他事後說是花錢請的，就為了面子」，但也有人反彈「也太不尊重部隊了吧」。

這篇貼文還意外釣出疑似當天穿比基尼參加懇親會的女網友。她當時以白色比基尼搭配罩衫及黑色裙子現身，讓原PO驚訝竟然真的找到當事人，並表示她只是其中之一，現場其實還有其他穿著更扯的人。

至於懇親會穿著該如何拿捏，曾有網友在Dcard發文詢問「怎麼穿才不會讓男友丟臉」，有人認為「可以找看看自己的風格，然後我的建議是妳可以多按照自己的身體線條來搭配」、「找跟妳相似身材的網拍模特參考她們穿什麼 ，然後再從裡面挑出自己能接受、最接近自己的風格」，但也有人覺得「不會有人在意，我弟懇親時我覺得人到已經很好了，心意比較重要」、「人到就好了，真的不要太在意穿著啦，大家都只想趕快跟家人碰面，沒有心思在穿著上啦」。

比基尼 陸戰隊

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