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按摩800元、向老闆借1000元結帳！張曼娟還錢竟被討雙倍 網友揭正解

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，借款與消費應分開計算，避免將已支付的款項重複列入。圖／Ingimage
網友認為，借款與消費應分開計算，避免將已支付的款項重複列入。圖／Ingimage

按摩花800元，向老闆借1000元付帳，究竟該還多少？知名作家張曼娟近日在臉書分享一段消費經歷，當時她因忘記帶現金，向按摩店老闆借了1000元，結帳後拿回200元找零，沒想到事後歸還借款，對方卻認為應付2000元，連身旁朋友也算得一頭霧水，意外引發網友討論。

張曼娟表示，當天按摩費用為800元，但她身上沒有現金，便向店家借了1000元支付費用，老闆隨後找回200元。她回家取錢後，再次前往店裡歸還1000元，不料老闆認為這筆錢只是償還借款，還得另外支付按摩費及先前找回的200元，讓她相當困惑。

更令張曼娟意外的是，當時有朋友也認同老闆的算法，認為她應該支付2000元。張曼娟則認為，自己已用借來的1000元完成800元的按摩消費，並拿回200元找零，因此只須償還原先借款。

貼文曝光後，不少網友指出，借款與消費應分開計算，「很單純的，借1000就還1000」、「妳就是向人借來1000，所以還1000」；也有人提出更容易理解的方式，假設借錢對象不是按摩店老闆，而是另一名朋友，向朋友借1000元支付800元按摩費後，只需將1000元還給朋友即可，無須重複支付消費金額。

張曼娟事後表示，部分朋友仍被這道題目困住，甚至有人花了一整天計算，依舊認為應付1800元。她認為，真正值得思考的不只是數字，而是看似合理的說法如何混淆判斷，讓人忽略原本清楚的事實。這段經歷也讓她提醒自己，不應以話術誤導他人，更要保持獨立思考，避免被似是而非的說詞牽著走。

張曼娟 按摩 老闆

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